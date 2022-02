'Encanto' cuenta la historia de la familia Madrigal, cuyos miembros poseen habilidades extraordinarias. Todos salvo Mirabel, que no comprende por qué es la única en no recibir don alguno. Bajo esta premisa, los fans han especulado por qué es la única de la familia en no tener poderes.

Algunas de estas teorías apuntan a que Mirabel simplemente no tenía un rasgo definitorio cuando era niña y, por tanto, no le fueron otorgadas habilidades sobrehumanas. Sin embargo, hay una teoría que ha convencido más a la comunidad fan y es la que señala que la protagonista se limpió la mano después de tocar la vela y antes de abrir la puerta. Por este motivo, la Casita habría pensado que eso era una falta de respeto y le negó los poderes. Así, la actriz que interpreta a Mirabel, Stephanie Beatriz, se ha pronunciado al respecto en Digital Spy.

"Creo que eso es simplemente porque ella está nerviosa y sudada, que es un rasgo que también tengo en abundancia. Estoy nerviosa y sudorosa todo el tiempo", ha advertido sobre el hecho de que se limpiara la mano. "Creo de forma absoluta que es realmente especial que la gente esté prestando tanta atención, que están mirando pequeñas cosas como esa", ha dicho sobre que los fans intenten darle explicación a su personaje.

"Si escuchas atentamente esas letras, a menudo está ahí. Está ahí escrito. El milagro eres tú. Todos vosotros. Esa frase se repite un par de veces. Y esa frase se puede leer de diferentes formas. El milagro sois todos vosotros. No hay nada vivo que sea como tú, y no lo habrá. Eres especial por el hecho de que existas en este momento, en este mundo, en esta vida. Eres el milagro", ha explicado la actriz argentina de 'En un barrio de Nueva York'.

Por lo tanto, ella cree que el motivo por el que no tiene poderes, es porque no los necesita. Cree que es especial de por sí y que su mayor don es el de poder ser una persona singular sin necesidad de recurrir a habilidades extraordinarias.

Sobre el éxito de 'Encanto', Stephanie Beatriz ha declarado que se siente "emocionada": "Ha sido realmente maravilloso que el público responda de la forma en que lo han hecho. Ha sido realmente increíble. Es realmente emocionante que tanta gente tenga acceso a lo que hemos hecho. Eso es lo mejor de todo: la gente de todo el mundo puede ver lo que has hecho. No tienen que hacerlo, quiero decir, ellos pueden ir al cine si quieren, pero también pueden verlo en casa. Y eso es realmente especial".

Seguro que te interesa:

La broma de los directores de 'Encanto' que finalmente no salió en la película