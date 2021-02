La actriz de 'Los Juegos del Hambre' que fue reemplazada explica la verdadera razón de su salida

La adaptación de las novelas de 'Los Juegos del Hambre' fue todo un fenómeno que catapultó las carreras de Jennifer Lawrence o Liam Hemsworth, pero también contó con muchos veteranos actores como Woody Harrelson, Elizabeth Banks o Donald Sutherland.

Conforme la saga fue avanzando y ganando popularidad, fueron más las caras conocidas que se unieron en las siguientes entregas como Julianne Moore o Sam Claflin, pero uno de los fichajes más sonados fue el de Lily Rabe, más bien por lo contrario.

La musa de Ryan Murphy fue anunciada como la elegida para dar vida a la Comandante Lyme en 'Sinsajo - Parte 2', sin embargo a última hora fue sustituida por Gwendoline Christie, Brienne en 'Juego de Tronos', sin mucha explicación.

Años después Lily Rabe se ha pronunciado sobre lo que realmente ocurrió con el rodaje en una entrevista a Collider.

"Creo que salieron algunas cosas en ese tiempo que no eran precisas. Fue en realidad muy simple lo que pasó. Yo estaba haciendo 'Much Ado About Nothing' con Hamish Linklater y creo que habíamos estado hablando de ello y planeándolo durante años. Y entonces cuando estaba listo, me ficharon para 'Los Juegos del Hambre' y las fechas cuadraban. Creo que iba a rodarla antes de que empezáramos los ensaños. Pero por razones que ya no recuerdo y no tuvieron absolutamente nada que ver conmigo, más bien con producción, las fechas cambiaron en 'Los Juegos del Hambre' varias veces", revela.

"Ni siquiera fue una batalla, fue solo como 'oh, esto ya no cuadra y tengo un compromiso con la obra' y por la parte de 'Juegos del Hambre' eran perfectamente conscientes. Así que entendieron mi elección y me apoyaron. Así que realmente no hubo drama, lo único triste es que no pude hacer las dos".

