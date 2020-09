La actriz de 'Por 13 razones' Anne Winters quiere ser Madonna en el biopic de la cantante y su transformación es impresionante

Madonna está preparando su propio biopic junto a la guionista Diablo Cody ('Juno'). La película la protagonizará y la dirigirá la misma cantante ("¿quién mejor para hacerlo?", aseguraba), pero necesita una versión más joven para recorrer las distintas épocas en su exitosa carrera.

Un importante papel que quien logre protagonizarlo seguramente se convertirá en una cara muy conocida en el mundo de Hollywood y obviamente las aspirantes están haciendo todo lo posible por conseguir el ansiado puesto.

Una de ellas es Anne Winters, la actriz de 'Por 13 razones' ganadora de un Emmy, se ha hecho viral al subir una serie de fotografías de una sesión de maquillaje y caracterización impresionante consiguiendo así lo que pretendía. La actriz se ha convertido en Madonna con la esperanza de conseguir el papel principal en su próxima película.

Winters explicó en el pie de foto de una de sus publicaciones: "Desde la pandemia por covid, el casting y el negocio del cine ha sido una locura. Así que estoy probando una nueva táctica", confesaba a modo de presentación.

"Explotar el Instagram de Madonna" le pedía a sus seguidores. "Quiero interpretarla en su nuevo biopic. Siempre me han dicho que me parezco a Madonna de joven. Sé cantar, sé actuar, me parezco a ella… ¡Vamos, hombre!".

Anne Winters aparece caracterizada como el videoclip de 'Like A Prayer', con la melena morena. En el icónico estilo de 'Buscando a Susan desesperadamente', y tan provocativa como en la etapa de su álbum 'Erotica' y su parecido es asombroso.

Aunque se habló que para el papel la favorita era Julia Garner ('Ozark'), aún no hay ninguna opción confirmada, y puede que este gesto haya ayudado a la actriz a situarse entre los primeros puestos.