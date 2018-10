7 actores que han vivido en sus propias carnes experiencias paranormales

Dentro del mundo de lo paranormal hay muchos que son escépticos a creer que existen actividades que se escapan de lo lógico y racional. Mientras que a lo largo de la años miles son muchas las historias que hemos escuchado sobre situaciones que no tienen más explicación que lo sobrenatural.

Dentro de este segundo grupo encontramos a 7 actores de Hollywood que han confesado haber vivido en primera persona alguna experiencia paranormal y que en muchos casos les ha puesto los pelos de punta.

Para empezar recordamos la revelación que la actriz Emma Stone hizo en una visita a 'Late Night With David Letterman 'donde confesó que había tenido una experiencia con su abuelo difunto relacionada con unas monedas fantasmas: "Hay una larga historia familiar con monedas. Es él. Es absolutamente él", explica Stone quien no conoció a su abuelo considera que lo que le ha pasado o "es algo lógico, es mágico".

La actriz de 'Pretty Little Liars', Lucy Hale, afirmaba que tenía un fantasma en su casa al hablar sobre todas las cosas extrañas que sucedían en su viviendo: "Las puertas se cierran, no se cierran de golpe, pero sí se cierran. Tengo un sensor de movimiento que se ilumina en mi apartamento y juro que se ilumina a veces cuando no hay nada", para añadir además que su cafetera se encendió sola una vez a la 1 de la madrugada.

Ryan Gosling ha confirmado que el motivo por el que su familia decidió mudarse de su casa de la infancia en Ontario, Canadá, se debe a que su madre estaba segura que estaba encantada. Para concluir que fue el quien se encontró primero con ese espíritu.

Más escalofriante es la historia de Michelle Wiliams quien asegura que en dos ocasiones ha recibido la visita de su expareja y padre de su hija, el difunto Heath Ledger. Una vez fue al despertarse a las tres de la madrugada y ver la figura del intérprete moviendo muebles a su alrededor. En la segunda declaraba que Ledger se disculpó con ella por no poder ayudar a su criar a su hija.

Kate Hudson y su madre, Goldie Hawn, tienen una experiencia conjunta en la que comentaban que veían espíritus: "Yo creo en la energía. Creo que nuestros cerebros pueden manifestarse en cosas visuales", para añadir que había llegado a ver a su abuela.

Matthew McConaughey también tiene experiencia con espíritus. El protagonista de 'Dallas Buyers Club' ha revelado que cuando se mudó a su casa de Hollywood hubo un momento en el que se le apareció la silueta de una mujer a la que persiguió con un bate, pero se trataba de un espíritu. El intérprete ha llegado a ponerle nombre, Lady Blue, y asegura que ahora se llevan bien.

Por último, Jennifer Aniston afirma que no es muy espiritual pero dice que en una ocasión tuvo una experiencia cercaba con Dios. Fue durante el rodaje de 'Como Dios', película que rodó junto a Jim Carrey, y en la que asegura que tenía sueños "divinos" a la vez que sentía una fuerza "vigilándola".