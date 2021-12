El actor de SpiderMan, Jacob Batalon, habla sobre su transformación física tras perder casi 50 kilos

Jacob Batalon se ha ganado el cariño del público gracias a su papel en la saga de 'SpiderMan' junto a Tom Holland donde encarna a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker. Recientemente lo hemos vuelto a ver en la tercera película en solitario 'SpiderMan: Sin Camino a Casa' que se estrenaba hace unas semanas.

En octubre de 2020 con motivo de su 24 cumpleaños Jacob Batalon publicó una foto donde mostraba su gran pérdida de peso: "No intentes molestarme... voy a estar vibrante todo el día, por cierto, aunque aprecio la preocupación, la gente puede dejar de decirme que pierda peso ahora", escribía entonces.

Ahora, Jacob Batalon ha hablado con 'Men's Health' sobre cómo ha sido su proceso y el momento en el que decidió que tenía que cambiar su estilo de vida: "Decidí emprender este tipo de transformación, o este tipo de viaje, con mi salud y estado físico a finales de 2019. Incluso cuando no estaba haciendo nada físico, me encontré que tenía sueño en el trabajo era por toda la comida grasienta que estaba comiendo. Un día me vi a mí mismo sin camisa y fue ridículo. No podía creer que me permitiera llegar tan lejos. Así empezó todo", empieza diciendo.

Además, de seguir una dieta equilibrada el actor ha estado haciendo un duro entrenamiento con el que ha conseguido perder casi 50 kilos. Así, Jacob entrena durante 90 minutos, 6 días a la semana, la primera hora dedicada a las pesas, la última media hora de cardio.

"Recientemente, mi novia también me ha llevado a una dieta basada en vegetales, y eso realmente ayudó a mi cuerpo y puedo sentir la diferencia entre comer mucha carne y comer cosas a base de verduras, eso también me ayudó mucho", explica.

El intérprete comenta al medio que el 2020 fue un año muy complicado pero que para él le ha servido para centrarse en sí mismo y lograr esta transformación: "Encontré mucha luz en la oscuridad en el sentido de que mucha gente estaba sufriendo y tuve la suerte de haber encontrado mi salud y todas esas cosas"

Batalon explica que ha sido duro vivir con sobre peso: "cuando era niño, realmente no sabía cómo procesar", dice para asegurar que "realmente nunca arreglé ese trauma. Hasta ahora, la comida era esa [solución] para mí".

"Al ser una persona gorda, eres el único blanco de la broma. Nunca puedes ganarte el amor de todos", dice. Para terminar comentando: "No quiero volver a donde estaba. Y, literalmente, no puedo decirle conscientemente a la gente que no esté sana".

"Quieres amarte a ti mismo, amar tu cuerpo. Pero también quieres tratar tu cuerpo como lo amas. Y alimentarlo con mierda, eso no es amar tu cuerpo".

Seguro que te interesa:

Tom Holland quiere tomarse un descanso y formar una familia: "No puedo esperar a ser padre"