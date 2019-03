El actor Pepe Sancho ha sido incinerado en Valencia

Personalidades del mundo de la cultura y la política han dado este lunes el último adiós al actor Pepe Sancho --fallecido este domingo a los 68 años-- en un sencillo acto en el Cementerio Municipal de Valencia en el que se ha recordado al artista como "un maestro" y un actor "valiente", así como un "hombre exageradamente bueno", según ha recalcado su viuda, Reyes Monforte.

A las exequias han asistido miembros de su familia, entre ellos su hijo Alejandro, su hermano Lluís y su primo, el exministro del Interior Antoni Asunción.

También han acudido representantes del teatro, el cine y la televisión, como los actores Álvaro de Luna, Alejo Sauras, Alicia Borrachero, María Fernanda D'Ocón, María Kosty y Sergio Villanueva; el director José Antonio Escrivà y el cantante Francisco.

La presencia institucional ha sido igualmente destacada, con los consellers de Educación y Cultura y Sanidad, María José Català y Manuel Llombart, respectivamente; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la concejala de Cultura, Mayrén Beneyto, entre otras autoridades.

El presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, las exconselleras de Cultura Lola Johnson y Trini Miró, el secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, el director general de CulturtArts, Manuel Tomás, la directora de Teatres de la Generalitat, Inmaculada Gil Lázaro, la directora del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía, Nuria Cidoncha, y la directora del IVAM, Consuelo Ciscar, han mostrado asimismo sus respetos.

Los restos del intérprete valenciano han sido incinerados y, posteriormente, se ha desarrollado una breve e íntima ceremonia en su honor. La esposa del actor valenciano, Reyes Monforte, ha subrayado en su intervención que se va "un hombre muy divertido" y "exageradamente bueno, inteligente y culto". Por ello, ha pedido a los presentes que "tengan siempre en el corazón a Pepe y lo recuerden como lo que era, un hombre fantástico".

También ha tomado la palabra Alejandro, fruto del matrimonio de Pepe Sancho con la cantante María Jiménez, que ha reconocido que en los últimos años la relación con su padre no había sido fluida pero le ha mandado un "abrazo" y un deseo de que "sea muy feliz" allá donde esté.

Además, Lluís Asunción hermano del artista, ha intervenido para lamentar "no haber tenido la oportunidad" de despedirse de su familiar. En este sentido, ha explicado a los medios de comunicación que, como otros allegados, conocía la enfermedad que padecía el actor, pero no sabía que se encontraba ingresado en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

UN DÍA "MÁS DURO DE LO PREVISTO"

"Ha sido un día más duro de los previsto; sabíamos que estaba enfermo pero no tanto; algunos de sus familiares, como yo mismo, no sabíamos que estaba ingresado en el IVO, nos enteramos ayer por la tarde cuando se nos llamó y se nos dijo que había fallecido; no hemos podido ni siquiera despedirnos de nuestro hermano y eso es muy fuerte", ha lamentado.

El sentimiento de sorpresa ha sido común a varios de los asistentes. Así, el actor Álvaro de Luna --el inolvidable 'Algarrobo' de 'Curro Jiménez', la serie que también dio la fama a Pepe Sancho-- ha mostrado su consternación por la desaparición de su compañero y ha afirmado que desconocía que estuviera enfermo. "Cuando me llamaron para decirme que había fallecido me quedé desecho, porque no estaba preparado, ahora tampoco", ha admitido.

"Compartimos ilusiones pero el camino más difícil es el de la vida, el de la amistad; Pepe siempre afrontó los momentos difíciles de frente, con valentía, como si cada acto fuera el último de su vida. Se nos ha ido uno de nuestros primerísimos actores, le echaremos de menos", ha aseverado.

En la misma línea, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado que no sabía el mal que afectaba al actor y que su muerte le ha impresionado mucho. "Estoy aquí porque mantuve una magnífica relación con él y vengo a rendirle un tributo de admiración, afecto y gratitud en nombre de todos los valencianos porque fue uno de los grandes actores de la escena española", ha agregado.

La primera edil ha incidido en que se pierde "un gran valenciano" y ha hecho público un "mensaje de gratitud porque siempre ha presumido de valenciano". "Nunca jamás ha estado lejos de Valencia --ha proseguido-- siempre se ha sentido orgulloso de su proximidad a Valencia y ha participado en todos los acontecimientos de importancia".

Por su parte, la consellera de Cultura, María José Català, ha manifestado, en nombre del Gobierno valenciano, "que hoy es un día triste para todos porque se trata de una gran pérdida". "Fue una persona muy valiente, que exportó el talento valenciano más allá de su tierra y que siempre estuvo orgulloso de su pueblo", ha resaltado.

"CORAJE Y CORAZÓN"

Uno de los más afectados ha sido Alejo Sauras, quien, con lágrimas en los ojos, ha señalado a los periodistas: "todos los que estábamos a su lado sabemos por lo que estaba pasando y se nos ha ido una parte de nosotros con él". Muy emocionada también, Alicia Borrachero ha agradecido a Pepe Sancho "la marca" que ha dejado. La actriz ha apuntado que se queda con la "valentía, coraje y corazón tan grande que tiene Pepe esté donde esté".

El cantante Francisco ha insistido en que Sancho era, además de "uno de los mejores actores de este país", una "gran persona, muy buena gente", mientras que Sergio Villanueva, quien colaboró con Sancho en uno de sus últimos trabajos, el espectáculo teatral 'Los cuernos de Don Friolera', ha hecho notar que "la generación de Pepe fue de luchadores, una gente que ha entendido la vida con valentía, coherencia y rigor; dio una lección de vida y arte con una torería y valor brutal".

José Asunción Martínez Sancho, más conocido como Pepe Sancho (Manises 1944) protagonizó una carrera larga y total, tanto en la televisión --medio que le abrió las puertas de la fama-- como en el cine, donde trabajó con algunos de los más relevantes realizadores españoles, y el teatro, género al que se dedicó intensamente durante sus últimos años de actividad.

Sancho se hizo popular en los años setenta gracias a su papel de 'El Estudiante' en la serie televisiva 'Curro Jiménez'. A partir de entonces, el intérprete se convirtió en un rostro familiar para los espectadores españoles de varias generaciones, ya que los más jóvenes le han conocido también por su trabajo en la pequeña pantalla en títulos como 'Cuéntame' y 'Crematorio'. Además, colaboró con directores de cine de la talla de Pedro Almodóvar --en 'Carne Trémula', por la que ganó el Goya al Mejor Actor de Reparto--, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Mariano Barroso e Icíar Bollaín, entre muchos otros.

Al final de su trayectoria, demostró su pasión por las tablas al actuar y dirigir varias producciones teatrales. De hecho, hasta diciembre del pasado año estuvo sobre las tablas del Teatro Rialto de Valencia con el espectáculo 'Los cuernos de Don Friolera'. El pasado mes de enero se tuvo que suspender por motivos de salud del artista el estreno en Madrid de otra obra, 'La amante inglesa'.