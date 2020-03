'The Batman' es uno de los proyectos que más expectación está generando de cara al año próximo. La cinta protagonizada por Robert Pattinson ya ha comenzado su rodaje y poco a poco vamos conociendo a más personajes que formarán parte de su misteriosa trama.

Una de las grandes incógnitas es si veríamos la aparición del famoso Joker, fuese o no interpretado por Joaquin Phoenix. Según reporta We got this covered, parece que finalmente Warner Bros. está buscando a un nuevo actor que dé vida al villano, y que ya tienen un nombre en mente.

Se trata de Ben Barnes, que ganó su fama con su papel en Disney con 'Las Crónicas de Narnia' y que recientemente ya ha participado en el mundo de los superhéroes interpretando al villano Jigsaw en 'The Punisher', la serie de Marvel.

De momento toca esperar para ver si sus negociaciones se convierten en una realidad y tenemos nuevo Joker a la vista.

Ben Barnes en 'El cazafortunas' | antena3.com

· · ·

