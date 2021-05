¿Quién es el actor más alto de Marvel? No, la respuesta no es Chris Hemsworth

El Universo Cinematográfico Marvel está repleto de estrellas con un gran talento que reflejan a la hora de interpretar a los personajes de sus películas con su habilidad y carisma.

Además de su capacidad para la interpretación, muchas de estas celebridades destacan también por su inmejorable físico, rasgos que ayudan a los personajes de superhéroes de los actores. Sin embargo cuando se trata de altura, hay una estrella de Marvel que sobresale por encima del resto.

Todo el mundo se decantaría por Chris Hemsworth como el más alto

Si preguntásemos a cualquier persona sobre quién cree que es el actor más alto de este universo, la mayoría lo tendrían claro: Chris Hemsworth. Pero no, sorprendentemente él no es. El legendario Dios del Trueno mide 1,90 metros según 'IMDb', lo que lo convierte en una de las estrellas más altas de Marvel, pero no en la más.

Chris Hemsworth | Gtres

Tom Hiddleston también es uno de los más altos dentro de Marvel

Tom Hiddleston ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los fans. Hiddleston se convirtió en una de las estrellas emergentes de Marvel después de su primera aparición como Loki en la película 'Thor' en 2011. Hiddleston también es bastante alto. Mide 1,88 metros según 'IMDb'. Esto lo coloca un poco más bajo que su hermano Hemsworth en la pantalla.

Tom Hiddleston como Loki en 'Thor Ragnarok' | Marvel

Jeff Goldblum es una estrella físicamente imponente

Jeff Goldblum ha sido un actor poderoso en la industria del entretenimiento durante décadas, y aunque a menudo no se lo considera una estrella del Universo Cinematográfico Marvel, en realidad fue protagonista en la película 'Thor: Ragnarok'. Además mide 1,94 metros, siendo más alto que Hemsworth e Hiddleston, sus coprotagonistas en la película.

Jeff Goldblum | Getty Images

¿Pero quién es el actor más alto del MCU?

Sorprendentemente, la estrella más alta del Universo Cinematográfico Marvel es Dave Bautista, un actor secundario. Dave interpreta a Drax en las películas de 'Guardianes de la Galaxia', pero mucho antes de que comenzara a actuar en estas películas, se dedicaba a la lucha libre.

Dave Bautista como Drax en 'Guardianes de la Galaxia' | Marvel

A principios de los 2000, Bautista era una de las fuerzas más dominantes de la lucha libre, y continuó apareciendo en el ring hasta 2013 cuando dejó la lucha libre para centrarse en su carrera como actor.

Con una altura de 1,98 metros, según 'IMDb', Bautista se convierte en el actor más alto de este universo (Marvel).

