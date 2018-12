Un actor de Marvel se pasa a DC para 'Birds of Prey', el spin off de Harley Quinn

Hay quién prefiere Marvel, y quién se decanta por DC. La rivalidad entre las dos grandes empresas editoras de cómics se trasladó a la gran pantalla cuando empezaron sus adaptaciones. Ahora, aunque la mayoría de fanáticos disfruten ambas super producciones casi con la misma ilusión, sigue existiendo cierto espíritu competidor entre ambas compañías.

'Birds of Prey (And the fantabulous emancipation of one Harley Quinn)' ha completado su elenco, y entre las nuevas estrellas que acompañarán a Margot Robbie en la nueva película de Harley Quinn, no solo destaca Chris Messina, también ha llamado la atención la incorporación de Matthew Willig al reparto.

Matthew Willig en 'Marvel: Agentes de Shield' | MARVEL

Aunque irreconocible, Willig aparece caracterizado como Lash en la serie 'Marvel: Agentes de Shield'. Su personaje, es el mosntruo en el que mutó el doctor Andrew Garner al exponerse a la neblina de terrígeno. Los expertos en cómics se refieren a él como "Rasta Hulk", ya que su transformación al principio no es permanente, sino que es similar a la de Bruce Banner.

Aunque todavía se desconoce qué personaje interpretará Willig, todo apunta a que saldrá de los cómics de Batman, e igual, como Chris Messina, algún villano de Gotham.

Willig no es el único actor que se pasa a la competencia. Ben Affleck fue Daredevil antes que el nuevo Batman de DC, igual que Ryan Reynolds encarnó a Linterna Verde antes que a Deadpool (personaje que las nuevas películas de Marvel no dejan que olvide) o, aunque menos recordado, Samuel L. Jackson apareció como Octopus en 'The Spirit' antes de enfundarse el parche para ser Nick Furia.