Un actor de 'Juego de Tronos' se une a Rami Malek en el biopic de Queen

Primero vimos la imagen oficial de Rami Malek como Freddie Mercury, demostrando así a los fans de la banda que su ídolo estaba en buenas manos. Más tarde llegó un vídeo desde el rodaje en el que el actor interpretaba al cantante durante su mítica entrada al concierto más grande de la banda. Pero aún queda un sinfín de novedades alrededor del biopic antes de su ansiado estreno. Mientras la producción sigue su curso, nuevos actores se van incorporando. El último ha sido Aidan Gillen.

Hemos visto a Gillen durante todas las temporadas de 'Juego de Tronos'. Meñique, personaje al que interpretaba, fue uno de los más odiados de la serie, pero también uno de los más trascendentes en el transcurso de la trama. Su frialdad y maquiavelismo fueron perfectamente transmitidos por el actor, por lo que no es de extrañar que su futuro laboral esté en el séptimo arte.

Meñique fue odiado por todos en 'Juego de tronos' | seestrena.com

En 'Bohemian Rhapsody', título oficial del susodicho biopic, se pondrá en la piel de John Reid, manager del grupo de 1975 a 1978. Fue el encargado de la publicación del mejor disco de Queen, probablemente uno de los mejores de la historia, pero dejó el puesto tres años después. Jim Beach tomó su relevo, el cual será interpretado por Justin Haythe ('Revolutionary Road').

Tendremos que esperar más de un año para ver el resultado, pero parece que todo va según lo previsto. Hay mucho en juego cuando se adapta la historia de un grupo tan idolatrado alrededor del mundo, teniendo la obligación de satisfacer las expectativas de millones de fans. Aunque no hay duda de que no serán pocos los que, desde la butaca del cine, acompañen a Malek cuando empiece a entonar aquello de "Is this the real life?".