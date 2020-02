Un actor de 'Harry Potter' se incorpora al biopic de Tolkien

Ha pasado casi un siglo desde que Tolkien nos presentara la Tierra Media con 'El Hobbit'. Desde entonces la legión de fans no ha hecho más que crecer, por lo que no es de extrañar que Hollywood decida llevar a la gran pantalla la vida del hombre detrás de los libros. La mitología es tan extensa como complicada, por lo que solo un auténtico genio podría conseguir esta proeza. El prometedor actor Nicholas Hoult ('Mad Max: Fury Road', 'X-Men: Primera generación) dará vida a uno de los escritores más relevantes del siglo XX, pero no estará solo. Lily Collins y Anthony Boyle acompañarán a Hoult en este ambicioso biopic.

Collins interpretará a Edith Bratt, el verdadero amor de Tolkien. Bratt sirvió de inspiración al autor para crear a todas esas princesas elfas que hemos ido conociendo a lo largo de la trama, entre ellas, como era de esperar, Arwen, la princesa que deja todo (hasta su inmortalidad) por Aragorn. Hemos visto a la actriz en producciones como 'Cazadores de Sombras' o la reciente 'Okja'. Con tan solo 28 años parece estar dispuesta a llegar a lo más alto en la industria.

El papel que interpretará Anthony Boyle sigue siendo una incógnita. Saltó a la fama gracias a la obra de teatro londinense 'Harry Potter y el legado maldito', en la cual interpreta a Scorpius Malfoy. La obra ha triunfado tanto que se expandirá a otros países del mundo e incluso se ha publicado en las mejores librerías. Es una buena noticia que un actor de teatro que empieza a ganarse el respeto del público, comience a dar sus primeros pasos en el cine.

No hay fecha de estreno todavía, pero sin duda es una historia que merece la pena ser contada. El reparto empieza a coger forma y está arriesgando con actores no demasiado conocidos. 'Tolkien' traerá la Tierra Media nunca conocida y, por el momento, todo parece ir según lo previsto.