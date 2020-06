Eric Roberts participó en una de las películas de superhéroes más aclamadas de todos los tiempos, 'El Caballero Oscuro' de Nolan.

El hermano de Julia Roberts interpretó al capo del crimen Sal Maroni y pudo trabajar junto al Joker de Heath Ledger.

Ahora, el actor se ha sincerado sobre su opinión del nuevo fenómeno sobre Gotham, el 'Joker' de Joaquin Phoenix.

Roberts confiesa a NME que no es fan de la historia, llamándola "simplemente repugnante".

"No me encantó la historia. Pero eso es porque soy un actor. Vivo en la esperanza, y ese tío no era esperanzador".

No obstante, Eric apunta que en cuanto al trabajo de Phoenix, es "una de las interpretaciones más entretenidas que he presenciado nunca".

