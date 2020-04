El rotundo éxito de 'After' hizo que pronto que confirmara su secuela, 'After. En mil pedazos'. Esto no fue una gran sorpresa para los fans pues la cinta está basada en los best-sellers de Anna Todd, que son cinco entregas.

Sin embargo, no todos los actores que conocimos en 'After' vuelven para esta segunda parte, y era algo que había pasado desapercibido hasta ahora. Aunque en verano del año pasado se anunciaron los nuevos fichajes, Dylan Sprouse o Candice King se llevaron toda la atención.

Ahora, 'After 2' ha publicado "un mensaje de nuestro Ken Scott", el padre de Hardin en la saga, y muchos fans se han quedado en shock al descubrir que ya no es el mismo actor.

En el vídeo puedes ver todos los detalles del cambiazo y las palabras de Anna Todd al nuevo actor.

