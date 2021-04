La espectacular acrobacia de Tom Holland que no terminó como esperaba el actor de 'SpiderMan'

Tom Holland se ha convertido en uno de los actores jóvenes más importantes del mundo. El británico empezó su carrera interpretativa cuando era solo un niño y ahora con solo 24 años su nombre es uno de los más relevantes de Hollywood.

Ha sido su papel como SpiderMan el que hizo que su carrera se despuntara hasta lo más alto desde que lo vimos por primera vez encarnar al superhéroe arácnido en 'Capitán América: Civil War' en el año 2016. Tras esta primera incursión llegaría su primera película en solitario como Peter Parker ('Spider-Man: Homecoming'), las películas junto a los Vengadores 'Infinity: War' y 'Endgame', en 2019 estrenaría 'Spider-Man: Lejos de casa' y actualmente está rodando la tercera entrega de la saga del Hombre Araña, 'SpiderMan: No Way Home'.

Pero, además de todas estas películas Tom Holland no ha parado de trabajar en otros proyectos como en 'Cherry', donde se volvía a encontrar con los hermanos Russo, o 'Uncharted' la película basada en el popular videojuego donde aparecerá junto a Mark Wahlberg y Antonio Banderas.

Sin duda han sido unos años frenéticos donde el actor ha tenido que centrarse de lleno en su carrera pero, además, ha tenido que prepararse a conciencia para estos papeles que han sido tan exigentes a nivel físico. El intérprete siempre ha estado en muy buena forma pero últimamente sus condiciones físicas han mejorado.

Hace unos días Tom presumía de músculos en una impactante imagen donde aparecía sin camiseta junto a su entrenador y, ahora, Holland ha dejado a sus seguidores de Instagram sin palabras tras la acrobacia que ha protagonizado en sus últimas fotos.

El actor aparece en las imágenes haciendo el pido sobre las escaleras de una piscina mientras mantiene el equilibrio aunque la acrobacia no termino como esperaba ya que acabó cayéndose al agua. "Antes y después", escribe Tom Holland en el post junto a dos fotos.

En la segunda instantánea aparece saliendo de la piscina completamente empapado con la ropa pegada a su esbelto cuerpo mientras marca sus músculos. Una foto que ha sido muy comentada entre sus seguidores. "No tengo palabras", "Imagina ser agua", "Me alegro de que hayas llegado a la piscina de forma segura. ¿Empujaste las barras para hacerlo?", son algunos de los comentarios.

Tom Holland se tomará un descanso en su carrera tras 'SpiderMan: No Way Home'

Los últimos años de Tom Holland han sido frenéticos a nivel profesional y ha saltado de una película a otra en este tiempo. Tras terminar el rodaje de 'Uncharted' en Europa el actor se trasladó hasta Atlanta para grabar la tercera entrega de 'SpiderMan'.

Pero recientemente Tom declaraba a 'USA Today' que se iba a tomar unas merecidas vacaciones una vez finalizara el rodaje de 'SpiderMan: No Way Home': "Voy a tomarme un descanso. Me iré a casa y disfrutaré un poco de tiempo, ya sabes, es la primera vez desde que firmé con SpiderMan que no tengo un contrato con alguien. Podría ir a esquiar, porque eso es algo que realmente no me han permitido hacer, porque obviamente es un deporte peligroso y tengo que asegurarme de estar en forma, saludable y listo para trabajar", afirmaba.

