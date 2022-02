Emma Thompson no está de acuerdo con la concepción que tiene la sociedad sobre los cuerpos femeninos. Ella misma lo ha sufrido en sus carnes con su última película: 'Good Luck to You, Leo Grande'.

La actriz de 62 años acudió a la Berlinale International Film Festival para presentar este film, dirigido por Sophie Hyde. En la conferencia de prensa, la ganadora de dos Oscar ha pronunciado un aplaudido discurso que no ha tardado en hacerse viral. En él, ha reflexionado sobre la desnudez femenina y los cuerpos no normativos: "No estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en las pantallas. Solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados".

La intérprete ha revelado lo duro que fue filmar desnuda frente a una cámara, permaneciendo estática: "No puedo ponerme de pie delante del espejo de esa manera". La actriz ha confesado que eso "es horrible" y que estuvo en continuo movimiento para no ver su cuerpo en reposo. Para la estrella británica es "un hecho" que la sociedad recuerda a las mujeres "lo imperfectas" que son y que "todo en nosotras está mal".

"A las mujeres nos están lavando el cerebro durante toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos", ha manifestado en la parte más álgida de su alegato sobre la presión que sufren las mujeres al desnudarse y que ha recogido Variety.

Emma Thompson en la Berlinale | Getty Images

"Intenta ponerte de pie en frente de un espejo, quítate la ropa, y no te muevas, no te vayas. Simplemente acéptalo y no lo juzgues", ha animado a probar la actriz a los oyentes. "Es lo más difícil que he hecho nunca. He hecho algo que nunca había hecho antes como actriz", ha asegurado.

El papel al que da vida Emma Thompson, se trata el de una mujer de 55 años. Y ya en una entrevista a The Wrap, la galardonada intérprete dijo que no se había sometido a ningún retoque estético: "¿Por qué te harías eso a ti mismo? Simplemente no lo entiendo".

En la película 'Good Luck to You, Leo Grande', interpreta a Nancy, una mujer de 55 años que ha enviudado y la cual se centra en tener su primer orgasmo. Para ello, contrata a un gigoló, Daryl McCormack, con el que hará terapia en busca de su sexualidad. Y es en esta cinta donde aparece la escena de la que ha reflexionado.