Lady Gaga tiene un gran anuncio que hacer, y tiene que ver con el granito de arena que ella puede aportar para ayudar en la dura situación que nos encontramos por el coronavirus, pero aún no está preparada para hacerlo. Es lo único que ha quedado claro de su participación en el último programa de Jimmy Fallon.

Como sabrás, el presentador lleva ya varios días realizando el programa desde su propia casa por la cuarentena ante la expansión del virus. En un momento del programa Fallon explicaba que iba a hacer una videollamada con Lady Gaga para que le contara la buena noticia.

Pero parece que la actriz y cantante estaba bastante agobiada en ese preciso instante y le contesta: "No, ahora no puedo, espera, ¿estoy en la tele?", mientras un teléfono detrás no paraba de sonar, por lo que se ponía cada vez más nerviosa.

"Hay algo en lo que estás trabajando, muy grande, que va a ayudar a la gente en este momento", explicaba Fallon. A lo que Lady Gaga contestaba: “no puedo, no puedo, no puedo contarte todo por todavía estoy resolviendo algunos detalles y tengo que hacer muchas llamadas".

El presentador intenta entonces tranquilizarla y le sugiere llamarla dentro de 10 minutos. La respuesta de la protagonista de 'Ha nacido una estrella' es: "¿me puedes llamar el viernes?". Finalmente parece que será el lunes cuando finalmente haga el esperado anuncio.

Puedes ver en este vídeo la secuencia al completo.

Seguro que te interesa:

"Vi a Jesucristo durante una semana": Lady Gaga habla de su experiencia más brutal