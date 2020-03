J.J. Abrams será el director de la próxima entrega de 'Star Wars' para Disney

La productora Kathleen Kennedy, presidenta del grupo Lucasfilm dentro de Walt Disney Company, ha sido la encargada de convencer a Abrams para ponerse al frente del esperado proyecto para revivir en la gran pantalla la popular historia galáctica, según la web Deadline. Ben Affleck, actor y director, era otra de las alternativas que se barajaron para el filme, la séptima entrega de 'Star Wars' que contará con el guión de Michael Arndt ('Little Miss Sunshine').

El pasado 30 de octubre Disney anunció la adquisición de la empresa Lucasfilm por 4.050 millones de dólares. Lucasfilm, fundada por el cineasta George Lucas, era propietaria de franquicias como 'Star Wars' e 'Indiana Jones'.

En esa misma fecha, Disney desveló sus planes para realizar una nueva trilogía de 'Star Wars' cuya primera parte llegará a las pantallas en 2015 con 'Star Wars: Episode 7'. Lucas, de 68 años, había decidido retirarse de la primera línea ya en junio de 2012, cuando cedió el bastón de mando en Lucasfilm a Kathleen Kennedy. Lucas, no obstante, ejercerá de consultor para las próximas películas de 'Star Wars' y Kathleen Kennedy será productora ejecutiva.

'Star Wars' vio la luz en 1977 con una película apodada 'A New Hope', seguida por 'The Empire Strikes Back' (1980) y 'Return of the Jedi' (1983). La segunda trilogía contó cronológicamente los hechos que ocurrieron antes de 'Star Wars' (1977) y empezó con 'Episode I: The Phantom Menace' (1999) y continuó con 'Episode II: Attack of the Clones' (2002) y 'Episode III: Revenge of the Sith' (2005).

En 2008, Lucasfilm estrenó en televisión la serie de animación 'Star Wars: The Clone Wars'. Disney sumó así Lucasfilm a otras compañías de su grupo, como el canal de televisión deportivo ESPN, la cadena generalista ABC, el estudio de animación Pixar y el mundo de superhéroes de Marvel.