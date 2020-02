J.J. Abrams se arrepiente de no haber dirigido 'Star Wars: Episodio VIII' y explica por qué

Después de ser el responsable de dar las órdenes en 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza', J.J. Abrams decidió dejar la dirección y pasar a ser productor ejecutivo para las próximas películas de la saga. Sin embargo, en una entrevista con Variety, ha confesado que se arrepiente de haber tomado esta decisión.

El cineasta ha afirmado que le da pena no haber dirigido 'Star Wars: Episodio VIII'. "Mentiría si dijera que no hay pizca de arrepentimiento", afirmaba Abrams. "Particularmente cuando me di cuenta de que no le podría decir 'Acción' a Daisy Ridley, o trabajar con Mark Hamill en una escena en la que iba a aparecer".

Al parecer, J.J. Abrams, cuando terminó de rodar 'El Despertar de la Fuerza', decidió pasarse a la producción, para poder dirigir otros proyectos más personales. Sin embargo, ahora parece que el cineasta está dudando de si la decisión que tomó fue del todo correcta o tenía que habérsela pensado mejor.

Ahora habrá que esperar a que se estrene la nueva película de la saga para saber si Rian Johnson, el nuevo director, autor de otras películas como 'Looper', estará a la altura de su antecesor.