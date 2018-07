Zombis adolescentes y la rebelde 'On the road' comparten cartelera con Matt Damon

'Memorias de un zombi adolescente' y enamorado

Parece que los vampiros no son los únicos que tienen sentimientos. Al menos eso es lo que intenta demostrar 'Memorias de un zombi adolescente', la cinta de Jonathan Levine que tira por tierra el lado sanguinario y violento que el celuloide tantas veces ha mostrado de estas criaturas.

Una nueva perspectiva que viene de alcanzar el número uno en la taquilla estadounidense. El actor en alza Nicholas Hoult da vida a R, un zombi con problemas existenciales que tras conocer a una joven, interpretada por Teresa Palmer, comenzará a experimentar sensaciones que creía perdidas tras morir, incluido el amor. Un hecho que cambiará para siempre la forma de relacionarse entre vivos y muertos vivientes. John Malkovich, Analeigh Tipton y Rob Corddry completan el reparto.

'On the road', un viaje para espíritus libres e irracionales

Un reparto de lujo, con Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Tom Sturridge, Viggo Mortensen y Kirsten Dunst, compone el cartel de 'On the road', la película del brasileño Walter Salles que adapta a la gran pantalla la novela de Jack Kerouac, ambientada en los orígenes de la generación beat estadounidense, esa que rompió con una sociedad conservadora a base de excesos, drogas y sexo.

Los protagonistas son Sal Paradise (Riley), un joven escritor que emprende un viaje de locura y desenfreno con una joven pareja formada por un exconvicto (Hedlund) y una adolescente seductora y precoz (Stewart), con el único objetivo de disfrutar de la vida y dar rienda suelta a sus pasiones.

'Tierra prometida' para unos, desastre natural para otros

Cuando se trata de salvar una localidad golpeada por la crisis, ¿vale cualquier medida?, ¿incluso si acarrea consecuencias medioambientales?. Un dilema moral que plantea 'Tierra prometida', cinta dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Matt Damon.

Él da vida a Steve Butler, el empleado de una multinacional que, junto a una compañera, se traslada a una localidad sumida en la parálisis económica para ofrecer a su vecinos una salida, que pasa por perforar pozos en el subsuelo. Una solución contra la que se impondrá un ecologista dispuesto a lo que sea para paralizarla, interpretado por John Krasinski.

'Un lugar donde refugiarse', del autor de 'El diario de Noa'

El director de 'Querido John', Lasse Hallström, dirige la adaptación de la novela de Nicholas Sparks, autor de otras historias románticas como 'El diario de Noa', y cuya pareja protagonista interpretan en esta ocasión Josh Duhamel y Julianne Hough.

Cuenta la historia de Katie, una joven que, huyendo de su pasado, llega a un pueblo de Carolina del Norte dispuesta a no abrir de nuevo su corazón a nadie. Aislada de todos, se cruza con Álex, un viudo que creía que no podría volver a amar.

'La caza', cuando la presunción de inocencia carece de sentido

Dos asuntos tan delicados como son la pederastia y la presunción de inocencia forman los pilares del último thriller del danés Thomas Vinterberg, 'La caza', la asfixiante historia de un hombre injustamente acusado y al que prácticamente se le niega la oportunidad de defenderse. Un papel que interpreta Mads Mikkelsen, premiado a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes 2012.

Él es un profesor de guardería cuya estabilidad se ve derrumbada cuando una de sus alumnas, y la hija de su mejor amigo, se inventa que ha abusado sexualmente de ella. Una tensión que irá en aumento cuando todos a su alrededor le persigan de forma irracional.

'La venta del paraíso' español

Hace tiempo que España dejó de ser el destino soñado de aquellos que buscan una vida mejor. Una realidad contra la que se estampa la protagonista de 'La venta del paraíso', la adaptación cinematográfica que hace de su propia novela homónima Emilio Ruiz Barrachina.

Se trata de Aura María, interpretada por Ana Claudia Talancón, una mujer mexicana que se muda a Madrid en busca de un mundo mejor,y que lejos de encontrarlo, se da de bruces con una realidad mucho más cruel. Juango Puigcorbé, María Garralón y Carlos Iglesias, entre otros, dan vida a los personajes que se cruzan en su periplo.

'Nana', el mundo desde los ojos de una niña

'Nana' es la ópera prima de la fotógrafa francesa Valérie Massadian, una historia conmovedora que muestra el universo de una niña de cuatro años que tiene que sobrevivir en medio de la nada, una vieja casa de piedra en medio del bosque, tras la misteriosa desaparición de su madre.

Imágenes cargadas de emoción y una interpretación de Kelyna Lecomte, que se ha ganado el favor de la crítica y ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Locarno o el premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Valdivia, entre otros.

'El payaso', una fábula poética sobre las dudas existenciales

La película que presentó Brasil en la última edición de los Oscar es 'El payaso', una tragicomedia dirigida y protagonizada por el actor y cineasta Selton Mello que narra la historia de Benjamín, el payaso de un circo ambulante que se ve superado por la monotonía y las penurias, hasta el punto de abandonar el negocio que dirige junto a su padre, también cómico circense, interpretado por Paulo José.

La cinta discurre tras los pasos de este payaso frustrado por su destino a través de una atmósfera nostálgica y con aroma de cuento, que le hicieron merecedora, entre otros, de los premios a la mejor dirección artística y de fotografía en los pasados 'Goya' brasileños, además de a la mejor dirección e interpretación masculina.

'Serie B', cine de bajo presupuesto más allá del título

Situaciones surrealistas, violencia, bajo presupuesto y actores poco experimentados. Estos son los elementos de 'Serie B', filme que, como su nombre, explota hasta el límite las características de este tipo de cine. Escrita y dirigida por Richard Vogue en 2011, llega ahora a las salas españolas con un reparto integrado, entre otros, por Manolo Zarzo, Roger Pera y Sonia Monroy.

Narra la historia de Willie Molina (Zarzo), un actor retirado que, por accidente, lastima a dos chicas que se encontraban en medio de la montaña que rodea su finca. Allí las lleva para auxiliarlas, pero las nuevas inquilinas no son tan inocentes como parecía. En la casa, aislada de todo, se inicia una cacería entre unos y otros en la que se hace difícil distinguir quién es más malvado.

Monica Bellucci protagoniza 'Un verano ardiente'

Monica Bellucci encabeza el reparto de 'Un verano ardiente', cinta de producción francesa, italiana y sueca dirigida por Philippe Garrel con dosis de misterio, amor y pasión cuyo reparto completan Louis Garrel, Céline Sallette y Maurice Garrel.

Narra la historia de un actor aficionado con grandes aspiraciones que se enamora de una actriz extra durante un rodaje. Ambos viajan a Roma invitados por un amigo pintor, que vive con una actriz que trabaja en Italia. Dos parejas y muchos enredos que tendrán consecuencias imprevisibles.

'Nacho Duato: Danse la sanse', un homenaje al bailarín

Uno de los bailarines españoles más importantes y con mayor reconocimiento internacional, y director durante dos décadas de la Compañía Nacional de Danza (CND), Nacho Duato, es el protagonista del documental que dirige Alain Deymier, 'Nacho Duato: Danse la sanse', galardonado en Alemania y Estados Unidos, respectivamente, como la mejor película de disciplinas artísticas y sobre danza.

La producción desgrana la última función que dio al frente de la CND en el teatro Bolshoi de moscú. Entre bastidores, el espectador asiste a los preparativos y ensayos mientras contempla algunas de las coreografías más importantes del bailarín.

