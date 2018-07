Unax Ugalde y Julián López la lían en la cartelera

La ambiciosa 'También la lluvia', de Icíar Bollaín

La cineasta madrileña Icíar Bollaín dirige 'También la lluvia', la película escogida por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar. Paul Laverty, uno de los guionistas más prestigiosos en la actualidad, es el responsable de una historia protagonizada por Luis Tosar y Gael García Bernal.

Costa (Tosar), un productor de cine, y Sebastián (García Bernal), un joven director, trabajan juntos en un proyecto cinematográfico que se rueda en Bolivia y que muestra la otra cara de la llegada de los españoles a América. El rodaje coincide con el estallido de la Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000, circunstancia que provoca un cambio en la mentalidad del equipo.

Unaz Ugalde y Julián López se alían en 'No Controles'

Tras la exitosa 'Pagafantas', el cineasta donostiarra Borja Cobeaga repite en la comedia con 'No controles', un filme con un elenco de actores integrado por Unax Ugalde, Julián López, Miguel Ángel Muñoz, Secún de la Rosa y Alexandra Jiménez.

Sergio (Ugalde) se ve obligado a pasar la Nochevieja en compañía de un improvisado grupo de viajeros formado por una amigo de la infancia aspirante a humorista, un empleado de hotel y un separado que acaba de llegar de Punta Cana. El objetivo de Sergio es reconquistar a su ex novia, pese a que se antoja una misión imposible.

Escapar y sobrevivir en busca de un 'Camino a la libertad'

Peter Weir dirige 'Camino a la libertad', un filme inspirado en una historia real recogida por la obra 'The long walk: The true story of a trek to freedom', de Slavomir Rawicz, que en cine está protagonizada por Jim Sturgess, Ed Harris y Colin Farrell.

Un grupo de presos de un campo de trabajo de la Unión Soviética huyen del gulag siberiano en el que están recluidos. Su propósito es llegar hasta la India, un país a más de 10.000 kilómetros de distancia al que tratarán de llegar para alcanzar la libertad.

Katherine Heigl y Josh Dumael en 'Como la vida misma'

'Como la vida misma' está dirigida por Greg Berlanti, quien ha dado el salto a la pantalla grande tras haber realizado series de televisión como 'Everwood' y 'Jack & Bobby'. Esta comedia romántica está protagonizada por Katherine Heigl ('La cruda realidad') y Josh Duhamel ('Transformers', 'A dos metros bajo tierra').

Tras una desastrosa primera cita, Holly (Heigl) y Eric (Duhamel) se ven obligados a compartir casa y la tutela de su ahijada, Sophie, cuando sus padres fallecen en un accidente. Ambos tendrán que dejar a un lado sus diferencias e iniciar una nueva vida bajo el mismo techo.

Russell Crowe, un héroe durante 'Los próximos tres días'

Paul Haggis ('En el valle de Elah', 'Crash') dirige la película 'Los próximos tres días', un filme que cuenta en su reparto con los actores Russell Crowe, Elizabeth Banks y Liam Neeson y que supone un remake de la producción francesa 'Pour elle' (2008).

Lara Brennan (Banks) es arrestada por un delito que asegura no haber cometido y es condenada a tres años de cárcel. Su marido, John (Crowe), tendrá que luchar por demostrar la inocencia de su esposa pese a que todos los esfuerzos de la pareja son inútiles. El siguiente paso será idear un plan para liberar a Lara de su cautiverio.

'Cartas al padre de Jacob', el precio de la redención

El finés Klaus Härö dirige 'Cartas al padre Jacob', un filme protagonizado por Kaarina Hazard, Heikki Nousiainen y Jukka Keinonen. La película fue estrenada en Finlandia en abril de 2009 y hasta la fecha ha formado parte de la sección oficial de los Festivales de Cine de El Cairo y Mar de Plata.

Leila es una asesina condenada a cadena perpetua. Tras doce años encerrada será indultada, pero antes de abandonar la cárcel acepta un trabajo como asistente para ayudar a un cura ciego. La misión de Leila será responder a las cartas que los fieles envían al padre Jacob, quien compartirá sus experiencias con la protagonista.

'Las aventuras de Sammy', una tortuga con mucho mundo

Ben Stassen es el productor y director de 'Las aventuras de Sammy. Un viaje extraordinario', un filme de animación cuya intención es aportar valores ecológicos a los más pequeños de la casa. El amor y la amistad es la principal arma de la protagonista del filme, una tortuga que vivirá emocionantes aventuras.

'Las aventuras de Sammy. Un viaje extraordinario' narra la vida de una tortuga que recorrerá el mundo mostrando las maravillas de los fondos marinos. La criatura también mantendrá contacto con los humanos y no cesará en la búsqueda de la playa que le vio nacer para dar paso así a una nueva generación.

