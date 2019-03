'El Temazo': El "Eye of the Tiger" de 'Rocky' aterriza en Broadway

Pese a que la obra fue escrita en inglés, tuvo que ser traducida al alemán para su estreno mundial, que tuvo lugar en Hamburgo a finales del año pasado. La respuesta del público fue excelente y ahora Stallone y los demás productores esperan triunfar en Broadway, donde tienen previsto presentar el musical en el teatro Winter Garden de Nueva York para el mes de febrero del próximo año 2014.

Una de las ilusiones del actor estadounidense siempre fue realizar un musical con su película más afamada, y parece que lo ha conseguido.

'Rocky' ganó el Oscar a Mejor Película en 1977, junto con el de Mejor Director (John G. Avildsen) y Mejor Montaje, de un total de 10 nominaciones, entre las que se encontraba el propio Sylvester Stallone como Mejor Actor, categoría en la que, finalmente, Peter Finch se alzó con el galardón por su papel en 'Network'.

El musical se basa muy de cerca en la historia que se narra en la película, contando la historia de Rocky Balboa e incluirá, como no, temas míticos que ya aparecieron en el filme como "Eye of the Tiger" o "Gonna Fly Now".