'El Temazo': Coldplay, U2, Demi Lovato, Taylor Swift y Justin Timberlake son 'los chicos de oro' que prestan su voz al cine

La gala 'express' de ayer ofrecida desde el hotel Berverly Hilton de Los Ángles por Zoe Saldana, Olivia Wilde, Aziz Ansari y el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Theo Kingma, nos dejó la lista de nominados a los Globos de Oro 2014.

Como viene siendo habitual, en nuestra sección cinéfila con un toque más musical, hablamos sobre artistas que componen algún tema para películas.En esta ocasión, nos centramos en la categoría de Mejor Canción Original.

Resultaron vencedores los temas 'Atlas' de 'Los Juegos del Hambre: en Llamas', 'Ordinary Love' de 'Mandela: del Mito al Hombre', 'Please, Mr. Kennedy' de 'A propósito de Llewyn Davis', 'Let it Go' de 'Frozen: el Reino del Hielo' y 'Sweeter than Fiction' de 'One Chance'.

Detrás de los temas nominados de esas películas se encuentran grupos míticos como U2 o Coldplay, dúos improvisados como el formado por Justin Timberlake y Oscar Isaac para la nueva película de los Coen, y solistas como Taylor Swift o la ex niña Disney Demi Lovato.

Para que vayas preparándote para la temporada de premios, te dejamos con videos de las canciones candidatas. ¿Cuál es tu favorita?

'Atlas' de Coldplay para 'Los Juegos del Hambre: en Llamas'

'Ordinary Love' de U2 para 'Mandela: del Mito al Hombre'

'Please, Mr. Kennedy' de Justin Timberlake y Oscar Isaac en 'A propósito de Llewyn Davis'

'Let it Go' de Demi Lovato para 'Frozen: el Reino del Hielo'

'Sweeter than Fiction' de Taylor Swift para 'One Chance'