'El Temazo': La canción de 'Frozen' nominada al Oscar, en 25 idiomas diferentes

'Frozen', nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación, y que recaudó estas navidades más de 560 millones de euros en las taquillas de todo el mundo, sigue su promoción para alzarse con el Oscar a Mejor Canción por el tema 'Let It Go'.

En esta ocasión, la originalidad ha quedado más que demostrada con la creación del video de la canción 'Let It Go' versionado en 25 idiomas diferentes.

En él podemos ver a la protagonista de la cinta de Disney, Elsa, cantando el tema principal del filme combinando 25 lenguas distintas interpretadas por diferentes cantantes.

Aunque la versión original en inglés está interpretada por Demi Lovato, la versión española la interpreta la argentina Martina Stoessel. Con un excepcional montaje, cabe destacar que en este vídeo, distinguen entre el 'español latinoamericano' y el 'castellano'.

El primero, interpretado por Carmen Sarahi y el segundo por la cantante Gisela, que también canta en catalán.