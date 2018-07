Fernando Tejero y Malena Alterio sufren la crisis inmobiliaria en el cine

'Anonymous' duda de la autoría de Shakespeare sobre sus obras

El realizador alemán Roland Emmerich, curtido en el cine de catástrofes gracias a cintas como 'Independence Day' o '2012', abandona el género que le hizo famoso para abordar un polémico filme que pone en duda la autoría de William Shakespeare sobre las obras de teatro que se le atribuyen.

Con un reparto encabezado por Rhys Ifans (Edward de Vere) y Vanessa Redgrave (Isabel I), la cinta especula sobre este asunto, en una historia centrada en un momento en que las intrigas políticas y los romances ilícitos de la Corte Real, eran puestos a descubierto en el lugar más improbable, el teatro londinense.

VER FICHA

La felicidad, en sólo '5 metros cuadrados'

Tras triunfar en el último Festival de Málaga, llega a las pantallas esta comedia dramática dirigida por Max Lemcke y que cuenta entre sus intérpretes con Fernando Tejero (Álex), Malena Alterio (Virginia), Manuel Morón (Arganda), Secun de la Rosa (Nacho) o Emilio Gutiérrez Caba (Montañés).

Álex y Virginia compran un piso, sobre plano, a las afueras de una gran ciudad. Reúnen sus ahorros y pagan la entrada, más una hipoteca a cuarenta años. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando, a sólo unos meses de la entrega, precintan la zona y paran las obras.

VER FICHA

Ladrones de poca monta en '30 minutos o menos'

Jesse Eisenberg, quien interpretará al fundador de Facebook en el filme 'La red social', protagoniza esta comedia de Ruben Fleischer, responsable de 'Bienvenidos a Zombieland' y en la que está secundado por Danny McBride, Aziz Ansari y Michael Peña.

Nick (Jesse Eisenberg), es un simple repartidor de pizzas que se topa con dos criminales de poca monta, quienes le secuestran para forzarle a robar un banco. A medida que se aproxima la imposible tarea, Nick conseguirá la ayuda de su ex-mejor amigo, junto a quien lidiará con la policía, asesinos a sueldo, y su propia relación tumultuosa.

VER FICHA

'George Harrison: living in the material world'

El oscarizado y reconocido melómano Martin Scorsese, aborda la vida del que fuera uno de los componente de The Beatles, George Harrison, con imágenes y grabaciones inéditas, junto a declaraciones de artistas como Eric Clapton, Terry Gilliam, George Martin Paul McCartney, Phil Spector, Ringo Starr o Yoko Ono.

Así, Scorsese recorre desde el nacimiento del músico en 1943 hasta su muerte en 2001, reflejando sus años locos como miembro de The Beatles y los altibajos de su carrera en solitario, junto a las alegrías y las penas de su vida privada.

VER FICHA

Colin Farrel y los bajos fondos 'London Boulevard'

El guionista de la aclamada y oscarizada 'Infiltrados', William Monahan, dirige este thriller británico ambientado en los bajos fondos londinenses y que toma como punto de partida la novela homónima escrita por Ken Bruen.

Protagonizada por Colin Farrell (Mitchell), Keira Knightley (Charlotte) y Ray Winston (Gant), la historia narra las complicaciones que pasa su protagonista tras salir de la cárcel e intentar llevar una vida normal, alejado de la violenta fama que se ganó en el mundo del hampa.

VER FICHA

Pelea de niños en 'La guerra de los botones'

En un pequeño rincón del campo francés, mientras se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, otra guerra se libra entre los chicos de los pueblos vecinos de Longeverne y Velran, quienes siempre se han odiado, por ningún motivo en especial.

'La guerra de los botones' es una comedia francesa de Christophe Barratier, director de 'Los chicos del coro', que se inspira en la novela homónima de Louis Pergaud y en la que intervienen intérpretes como Guillaume Canet (maestro), Laetitia Casta (Simone) o Gérard Jugnot (padre de L'Aztec),

VER FICHA

'La gran aventura de Winter el delfín', una historia real

Basada en acontecimientos reales, este filme del realizador estadounidense Charles Martin Smith narra la historia de un niño que se hace amigo de un delfín herido, al que tratará de ayudar buscando a alguien capaz de fabricarle una prótesis para que pueda sobrevivir.

Ashley Judd da vida a la madre del chico, Morgan Freeman encarna a la persona capaz de salvar al delfín y Harry Connick Jr se mete en la piel de un veterinario que trata al mamífero, en un filme en el que también interviene Kris Kristofferson.

VER FICHA

'La sombra de Evita' aborda la figura del mito argentino

En el marco de la gira europea denominada Gira del Arco Iris, María Eva Duarte de Perón visita España en junio de 1947, un momento en el que el régimen franquista se encuentra necesitado tanto de un reconocimiento internacional de su Gobierno como de alimentos para una España de postguerra.

Este documental español de Xavier Gassió refleja este instante de la historia, que significó para Eva Perón su primera oportunidad de proyección internacional tanto a nivel personal como político.

VER FICHA

'Kika súper bruja' viaja al reino mágico de Mandolán

Aventuras y humor para toda la familia es lo que promete ofrecer 'Kika Súper Bruja, el viaje a Mandolán', la nueva entrega de las peripecias de esta joven hechicera de origen alemán, interpretada por Alina Freund y a quien acompaña la actriz española Pilar Bardem.

Para Kika no es fácil compaginar sus tareas como bruja con la cotidiana vida familiar, sobre todo cuando acaba de cambiar de colegio y su hermano pequeño no para de dar la lata. La aventura dará comienzo cuando Kika encuentra una misteriosa carta en la que se advierte de la maldición que ha caído sobre el trono de Mandolán.

VER FICHA