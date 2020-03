Nuevo clip de 'Nymphomaniac': Charlotte Gainsbourg recibe su regalo de Navidad

Pues a pesar de que con el primer tráiler ya pudimos echar un vistazo general a la que se nos avecina con la nueva película de Lars Von Trier (para despistados, recordamos que cuenta la historia de una adicta al sexo), ahora nos llega una nueva ración de 'Nymphomaniac'.

En este nuevo clip de la erótica cinta, y ya van seis avances, Jaime Bell le entrega a Charlotte Gainsbourg su regalo de navidad. ¿Cuál creéis que sería el mejor presente para una ninfómana? No hace falta que os lo imaginéis: lo que hay dentro del paquete se puede ver explícitamente en el clip.

Este corto pedazo es solo una muestra de lo que veremos en el capítulo 'The Eastern and the Western Church' (The Silent Duck) (que en español quiere decir 'La iglesia de Oriente y Occidente'. El pato mudo), el sexto de los ocho en los que está dividida 'Nymphomaniac'.

En la nueva cinta del siempre polémico danés también podremos ver (de hecho ya les hemos visto en los orgásmiscos carteles) a Shia LaBeouf, Christian Slater, Stellan Skarsgard, Stacy Martin, Uma Thurman, Willem Dafoe, Udo Kier o a Connie Nielsen.

En cuanto a su estreno, después de muchos acuerdos y desacuerdos, 'Nymphomaniac' llegará a los cines en dos partes de más de dos horas cada una: la primera llegará a nuestros cines el próximo 25 de enero y la segunda un mes después, el 24 de enero de 2014.