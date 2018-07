Will Smith y los 'hombres de negro vintage' llegan a la cartelera

WILL SMITH VIAJA AL PASADO EN "MEN IN BLACK 3"

La exitosa saga de comedia alienígena "Men in Black" viaja al pasado en esta tercera entrega, en la que el agente J, encarnado por Will Smith, intentará descifrar el porqué del carácter de su compañero, el agente K, viajando a los años sesenta, donde el rostro de Tommy Lee Jones rejuvenece y se convierte en el de Josh Brolin.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger, la vuelta de los "hombres de negro" juega con el contraste entre estética "retro" y los sofisticados artilugios futuristas diseñados para la caza de extraterrestres en territorio humano.

FERREIRA APELA A LA RESPONSABILIDAD SOBRE "LOS NIÑOS SALVAJES"

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales con "Los niños salvajes", un "thriller" de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

La directora de "Sé quién eres" ha rodado esta película en catalán y con un reparto formado por rostros conocidos, como Marina Comas y Ana Fernández, pero también jóvenes promesas como Álex Monner, Albert Baró y Aina Clotet, que interpretan a tres amigos que viven en una gran ciudad y que sufren el aislamiento emocional respecto a sus padres y profesores.

ZAC EFRON, EN EL AMOR Y EN LA GUERRA EN "CUANDO TE ENCUENTRE"

El ídolo juvenil Zac Efron sigue potenciando su imagen de galán romántico en "Cuando te encuentre", dirigida por el prestigioso Scott Hicks ("Shine") y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como "El diario de Noah" o "Querido John".

Efron interpreta en este filme, que ha recaudado casi 60 millones de dólares (unos 47,8 millones de euros) en su país, a un sargento de los marines de Estados Unidos que, finalizada la guerra de Iraq, se obsesiona con una mujer que aparece en una fotografía (Taylor Schilling), a la que buscará desesperadamente.

EL ACTOR DE "INTOCABLE" SE PASA A "EL ARTE DE AMAR"

Con la exitosa "Intocable" todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con "El arte de amar", en la que forma parte de un reparto coral que, bajo la dirección de Emmanuel Mouret, reflexiona, ironiza y juega con las dinámicas sentimentales contemporáneas.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal y que matiza las diferencias entre deseos, necesidades y apetencias.

"STARBUCK" O LOS PELIGROS DE UN DONANTE DE ESPERMA

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan que, cuando decide sentar la cabeza, descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Con esta original y divertida premisa, "Starbuck" se ha convertido en el último éxito del cine canadiense con 3,5 millones de dólares (unos 2,7 millones de euros) de recaudación, y Hollywood ya prepara una nueva versión en inglés de esta comedia muy fértil.

CINE BRASILEÑO INDEPENDIENTE EN "GIRIMUNHO, IMAGINANDO LA VIDA"

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, "Girimunho, imaginando la vida" es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos por Clarissa Campolina y Helvécio Marins Jr. e interpretada por Maria Sebastian Martins Alvaro y Luciene Soares da Silva.

"Girimunho" cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación, donde colisionan las tradiciones y la vida contemporánea, la vida y la muerte y la realidad y el sueño.

CHRISTIAN GÁLVEZ DEBUTA EN EL CINE EN "NI PIES NI CABEZA"

El popular presentador de "Pasapalabra", Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil, dirigida por Antonio del Real y donde comparte cartel con Jaydy Michel, Miguel Hermoso y Alejandro Tous.

Tras el buen rendimiento comercial de "Cha cha cha" y la ambiciosa superproducción internacional "La conjura del Escorial", Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo, basándose en la novela autobiográfica de Juan Carlos Córdoba, que denunciaba la corrupción en el cuerpo de la Guardia Civil.

LA OMNIPRESENCIA DEL PLÁSTICO EN EL DOCUMENTAL "PLASTIC PLANET"

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI y sus catastróficas consecuencias medioambientales, defendiendo que es este material derivado del petróleo el que marca la época que vivimos.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Marisa Montiel

