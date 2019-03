Las gamberradas de 'Fuga de cerebros 2' ya en todos los cines

'La Fuga de cerebros 2' se traslada a Harvard

En 'Fuga de cerebros 2' Alfonso Garbajosa, hermano del protagonista de la primera parte de la saga, emula a este viajando junto a un grupo de amigos hasta un país que le es desconocido, EEUU en esta ocasión, para conquistar al amor de su vida, Sara, quien estudia en la prestigiosa universidad de Harvard.

Rostros muy conocidos por el gran público componen el reparto de esta producción española, como la actriz y presentadora Paula Prendes, que interpreta a Sara; Patricia Montero, como Marta; Adrian Lastra, en el papel de Alfonso Garbajosa; el estadounidense David Hasselhoff y Juan Manuel Montilla, 'El Langui'.

Justin Timberlake y Amanda Seyfried junto en 'In time'

El cantante y actor Justin Timberlake ('Love Actually' o 'Bad Teacher') protagoniza junto a Amanda Seyfried ('Cartas a Julieta') 'In time', un thriller de ciencia ficción que ha sido dirigido y por Andrew Niccol, responsable de largometrajes como 'El show de Truman' o 'El señor de la guerra' y, en este caso, también autor del guion.

Ambientada en un futuro lejano en el que los seres humanos pueden vivir eternamente en función de su poder adquisitivo, este filme recoge la historia de Will (Timberlake), un joven sin recursos dispuesto prolongar su existencia, aunque para ello sea necesario secuestrar a una joven heredera (Seyfried).

'Jane Eyre', el último trabajo de Michael Fassbender

Basada en la novela homónima de la inglesa Charlotte Brontë, 'Jane Eyre' ha sido llevada a la gran pantalla de la mano del director estadounidense Cary Joji Fukunaga ('Sin nombre') quien ha contado con un plantel compuesto, entre otros, por Mia Wasikowska como Jane Eyre y el irlandés Michael Fassbender.

La trama gira en torno a la impresionante mansión del acomodado Edward Rochester (Fassbender), quien contrata a Jane Eyre como institutriz, labor que pondrá a prueba la resistencia y la fortaleza de esta joven, además de despertar su curiosidad por descubrir el secreto que esconde su misterioso jefe.

Robert Redford dirige 'La conspiración'

Dirigida por el actor Robert Redford ('Leones por corderos' o 'El hombre que susurraba a los caballos'), 'La conspiración', con guion de James D. Solomon, cuenta entre su reparto con actores de la talla de James McAvoy ('X-Men: Primera generación') y Robin Wright ('El protegido').

El juicio que siguió al asesinato de Abraham Licoln sirve de hilo conductor a un drama histórico en el que el abogado Frederik Aiken (McAvoy) se enfrenta a la ardua tarea de defender a uno de los ocho acusados por la muerte del presidente estadounidense.

Hugh Jackman se sumerge en los combates de 'Acero Puro'

Protagonizada por el actor australiano Hugh Jackman ('X-Men' o 'El truco final' y el joven Dakota Goyo, 'Acero puro' supone la incursión del director Shawn Levy ('Noche en el museo') en el terreno de la ciencia ficción. Evangeline Lilly ('Perdidos'), Kevin Durand y Anthony Mackie, entre otros, completan el reparto.

En un mundo en el que el boxeo se ha convertido en un deporte para poderosos robots, Charlie Kenton (Hugh Jackman), un exboxeador fracasado que se gana la vida como promotor de combates de segunda fila, formará equipo junto a Max, su hijo, para construir una máquina capaz de aspirar al campeonato.

Enamorados de la muerte en 'Restless'

Dos adolescentes obsesionados con la muerte, una enferma terminal de cáncer a la que le quedan tres meses de vida y un chico al que le gusta acudir a funerales, protagonizan la particular historia de amor que muestra 'Restless', un largometraje que lanza al espectador la siguiente pregunta: '¿Para quién vives?' El estadounidense Gus Van Sant ('El indomable Will Hunting' o 'Mi nombre es Harvey Milk') ha sido el encargado de dirigir este romance protagonizado por Mia Wasikowska y Henry Hopper, a quienes acompañan, entre otros, Lusia Strus, Jane Adams y Schuyler Fisk.

Vladimir Cruz y Jorge Perugorría codirigen 'Afinidades'

Protagonizada y codirigida por el cubano Vladimir Cruz, quien comparte este último papel con su compatriota Jorge Perugorría, 'Afinidades' cuenta entre su reparto con la actriz española Cuba Escribano. El cantautor habanero Silvio Rodríguez es el responsable de la banda sonora de este drama.

Inspirada en la novela 'Música de cámara', de Reinaldo Montero, el argumento gira entorno a dos parejas cuyas profundas lagunas interiores tratan de saciar refugiándose en el sexo, una vía de escape que se antojará efímera y traerá consigo consecuencias inesperadas.

'Happy feet 2 ', el regreso de los pingüinos más simpáticos

Entre las ofertas para los más pequeños de la casa destaca 'Happy Feet 2', la continuación de las aventuras de un grupo de simpáticos pingüinos que ha sido dirigida, igual que la entrega anterior, por George Miller.

El humorista español Carlos Latre ha puesto su voz al servicio de varios personajes en su adaptación al castellano. En esta ocasión, Erik, el hijo de Mumble, un conocido maestro de baile, huirá reacio a participar en ninguna de las coreografías. Será entonces cuando coincida con El Poderoso Sven, un pingüino que le deslumbrará con su habilidad para volar.

Nuevas aventuras de 'Vicky el vikingo y el martillo de Thor'

También enfocada al público infantil llega a la cartelera 'Vicky el vikingo y el Martillo de Thor', una nueva adaptación de la popular serie de animación que transcurre en un pueblo vikingo. Christian Ditter ha tomado los mandos de esta producción alemana que incluye un tema del grupo español El hombre linterna.

Esta vez, el joven Vicky tendrá que comandar a sus paisanos cuando su padre, el jefe Halvar, sea secuestrado por Sven 'El terrible', a quien se enfrentará el pequeño vikingo sorteando numerosos peligros y sirviéndose de la astucia que lo caracteriza.