La vergüenza con Fassbender y el terror de Daniel Radcliffe se miden en los cines

Michael Fassbender se vuelve adicto al sexo en 'Shame'

Un reparto de lujo encabezado por Michael Fassbender, premio al mejor actor en el último Festival de Venecia, y Carey Mulligan, nominada al Oscar en 2010, integra 'Shame', la nueva película del cineasta Steve McQueen ('Hunger' y 'Exodus'), autor además del guion junto a Abi Morgan.

Brandon (Fassbender), un hombre de mediana edad adicto al sexo que vive solo en Nueva York, verá alterada su rutina con la visita imprevista de su hermana Sissy, una chica rebelde y problemática que lo llevará a perder las riendas de su propia vida.

Daniel Radcliffe deja la magia en 'La mujer de negro'

En su empeño por forjar una carrera alejada del papel de mago que lo hizo mundialmente famoso, Daniel Radcliffe estrena 'La mujer de negro', una película de terror que cuenta con las aportaciones de Ciarán Hinds ('Camino a la perdición') y Janet McTeer ('Songcatcher') entre otros.

Realizada por el británico James Watkins, esta película relata la historia de Arthur Kipps (Radcliffe), un abogado londinense que se traslada al remoto pueblo de Crythin Gifford para gestionar la venta de una escalofriante mansión abandonada, cuyos misterios siempre han atemorizado a los lugareños.

Liam Neeson vive un 'Infierno blanco' en las montañas de Alaska

El protagonista de 'La lista de Schindler', Liam Neeson, regresa a las pantallas con 'Infierno blanco', un filme de acción con tintes dramáticos basado en el relato corto de Ian Mackenzie 'Ghost walker'.El cineasta Joe Carnahan ('El equipo A') es el responsable de un filme en el que participan, además, Dermot Mulroney y Frank Grillo.

Un grupo de indisciplinados trabajadores de una refinería, liderados por el personaje de Neeson, sufre un aparatoso accidente de avión en las montañas de Alaska, donde los supervivientes, heridos en su mayoría, tendrán que soportar gélidas temperaturas y defenderse de una manada de lobos salvajes.

Una 'Cuenta atrás' para salvar a su mujer

Tres horas es el tiempo del que dispone Samuel (Gilles Lellouche) en 'Cuenta atrás' para ayudar a escapar del hospital a un paciente que permanece en vigilancia policial.

La vida de su mujer embarazada, que permanece secuestrada en paradero desconocido, correrá un serio peligro si no lo logra. Gilles Lellouche y Roschdy Zem, en el papel del enfermo a rescatar, protagonizan este thriller con grandes dosis de acción obra del francés Fred Cavayé, que ha contado con la actriz española Elena Anaya, que interpreta a Nadia, la esposa de Samuel.

Charlize Theron se resiste a madurar en 'Young adult'

Adulta pero eternamente inmadura, así es la protagonista de 'Young Adult', Mavis Gary (Charlize Theron), una escritora de literatura para adolescentes que vuelve a su pueblo natal dispuesta a revivir tiempos pasados y a recuperar a su amor del instituto.

La actriz surafricana Charlize Theron comparte reparto en esta comedia dramática, obra de Jason Reitman ('Up in the air' y 'Juno'), con Buddy Slade ('Watchmen'), Elizabeth Reaser, proveniente de la saga Crepúsculo, y Patton Oswalt ('Ratatouille').

Lugares remotos y extraños seres en 'Viaje al centro de la tierra 2: la isla misteriosa'

'Viaje al centro de la tierra 2: la isla misteriosa', secuela del título estrenado en 2008, narra las aventuras de Sean Anderson y su padrastro, Hank, quienes, siguiendo una misteriosa señal de radio, van a parar a una isla de increíble belleza en la que habitan extrañas y amenazadoras criaturas.

Brad Peyton sustituye en las tareas de dirección a Eric Brevig, produciendo un filme en el que intervienen, entre otros, Dwayne Johnson ('Fast & Furious 5'), Josh Hutcherson ('Un puente hacia Terabithia') y Vanessa Hudgens ('High School Musical').

La búsqueda de la pasión perdida en 'Hello! How are you'

'Hello! How are you?', una coproducción entre Italia, España y Rumanía, que fue estrenada hace un año en este último país, cuenta con las interpretaciones de Dana Voicu, Ionel Mihailescu y Paul Diaconescu, puestos a las órdenes del director Alexandru Maftei.

Cansados de la monotonía conyugal y de la falta de apetito sexual después de veinte años de matrimonio, Gabriel y Gabriela se sumergen por las noches en los chats para dar con el amante perfecto. Lo que ambos desconocen es que la persona de la que terminan enamorándose les es más familiar de lo que podrían pensar.

