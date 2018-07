Los extraterrestres de 'La hora más oscura' invaden la cartelera

Los alienígenas invaden Moscú en 'La hora más oscura'

La capital rusa es el escenario elegido por unos hostiles alienígenas para iniciar su invasión a la Tierra en esta cinta de ciencia ficción dirigida por Chris Gorak ('Right at your door'), que se convierte en la primera súperproducción hollywoodiense rodada íntegramente en Moscú.

Con un reparto encabezado por Emile Hirsch ('Hacia lo salvaje', 'Speed Racer') la cinta recoge la historia de unos turistas estadounidenses que harán todo lo posible por sobrevivir en un entorno que desconocen.

David Fincher readapta la saga literaria 'Millenium'

El prestigioso director David Fincher ('El club de la lucha', 'La red social') es el encargado de readaptar al cine 'Los hombres que no amaban a las mujeres', la primera novela de la popular saga 'Millenium', del escritor sueco Stieg Larsson, en una ambiciosa producción de Hollywood.

Ambientado en Suecia, al igual que el libro original, este thriller, con altas dosis de crudeza, narra la investigación que llevarán a cabo un polémico periodista (Daniel Craig) y una hacker inadaptada (Rooney Mara), para dar caza a un asesino en serie.

Álex de la Iglesia y José Mota buscan 'La chispa de la vida'

Una crítica al amarillismo exacerbado es lo que plantea el director vasco Álex de la Iglesia en su nueva película, 'La chispa de la vida', para la que ha contado con actores como José Mota o Salma Hayek, cuyas interpretaciones les han valido sendas nominaciones a los premios Goya.

Mota da vida a un desempleado que, tras quedar atrapado en un trágico accidente, decidirá despojarse de su dignidad y vender la exclusiva de su desgracia a los medios de comunicación, para obtener un dinero con el que sacar adelante a su familia.

'Juan de los muertos' y los zombies se ríen del régimen cubano

Una invasión zombi en Cuba es la excusa perfecta para poner en tela de juicio el régimen de Fidel Castro en 'Juan de los muertos', una sátira coproducida entre España y Cuba, con un fuerte componente de humor negro, que ha dirigido y escrito Alejandro Brugués.

Mientras el Gobierno cubano califica a los zombies como disidentes pagados por los Estados Unidos, Juan, interpretado por Alexis Díaz de Villegas, descubre que puede acabar con ellos destruyendo su cerebro y decide obtener dinero como cazador de muertos vivientes.

Una casa llena de trampas mortales en 'The collector'

Dirigida por uno de los guionistas de la saga 'Saw', Marcus Dunstan, llega a las pantallas 'The Collector', un thriller con toques de horror que comparte ciertas características con la prolífica serie que protagonizó Tobin Bell.

Como si de una versión sádica de 'Solo en casa' se tratara, un ladrón se colará en un domicilio del que tendrá graves problemas para escapar, ya que un misterioso enmascarado ha instalado todo tipo de trampas mortales.

'La redada', coraje y supervivencia durante la ocupación nazi

Los actores Jean Reno y Melanie Laurent lideran el reparto de este drama bélico coproducido entre Francia, Alemania y Hungría, que se sitúa durante la ocupación de París en 1942 por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.

Allí, la situación de los judíos, obligados a llevar la estrella de David cosida al pecho, es dramática. A pesar de ello, la familia Weisman tratará de no perder el optimismo, hasta que su frágil felicidad se ve truncada cuando son detenidos para su posterior traslado al campo de concentración de Auschwitz.

'Objetivo encontrado' y la búsqueda de piezas de arte

Equiparado con figuras contemporáneas como Duchamp, Antonio Pérez, personaje singular que ejerce como artista, editor y coleccionista, desarrolla una interesante faceta que él califica como "buscador de objetos".

El documental 'Objeto encontrado' recoge la vida y obra de Pérez, y destaca su relevancia en algunos de los principales acontecimientos artísticos y sociales ocurridos en España desde principios de los años cincuenta.