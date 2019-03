Elsa Pataky: "Si no fuese actriz, sería corresponsal de guerra"

Llega de rodar su última película en Los Ángeles. Después de 15 horas de vuelo, Elsa Pataky, ha llegado a tiempo para cumplir con sus compromisos profesionales en España, presentar 'DiDi Hollywood', la última película de Bigas Luna.

La actriz también ha tenido tiempo de contestar a los internautas de antena3.com. Algunos le han preguntado a Elsa Pataky a qué se dedicaría si no fuese actriz.

"Sería corresponsal de guerra. Hay que ser muy tozuda, cabezota y no rendirse nunca", ha asegurado. Además, ha contado que no está muy de acuerdo con el uso excesivo del Photoshop.

A la pregunta de qué actor le ha besado mejor ha contestado que cada uno es diferente. "Al fin y al cabo cuando le estás besando estás pensando tantas cosas, aunque he tenido suerte porque los actores que me ha tocado besar no están nada mal", ha comentado entre risas.

'DiDi Hollywood', una erótica historia que revela los truculentos entresijos de Hollywood. Según la actriz, esta cinta no tiene nada que ver con su trayectoria profesional: "Tan sólo hay algunas anécdotas que se puedan parecer pero Didi no tiene nada que ver conmigo".

Bigas Luna ha incorporado, en 'DiDi Hollywood’, la vivencias de muchas estrellas españolas como Sara Montiel, Carmen Sevilla, Penélope Cruz o la misma Elsa Pataky.

El director tuvo la oportunidad de vivir en la meca del cine durante cuatro años. Allí descubrió a algunos "mercados de carne", agencias que vendían a las jóvenes promesas del cine a algunos magnates multimillonarios.

Junto a Paul Sculfor y Peter Coyote, Pataky ha rodado varias escenas cargadas de sensualidad en la que se muestra casi desnuda. Pataky asegura que no tiene pudor y que hubo mucha complicidad con el director a la hora de rodar ciertas escenas.

'DiDi Hollywood', que se estrena este viernes, es la segunda parte de una trilogía que comenzó con 'Yo soy la Juani'. Una saga que relata los inicios de una actriz que pagó muy caro el precio de la fama.