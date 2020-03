‘El Temazo’: Ya podéis escuchar el tema de Lori Meyers para ‘Los Juegos del Hambre: En Llamas’

Los fans ya pueden escuchar la aportación de la banda española a la saga del reality show más sangriento del cine. 'Hombre A Tierra' es un tema totalmente inédito e inspirado en el universo ideado por la escritora Suzanne Collins, cuya obra se está trasladando a la gran pantalla con un éxito abrumador en todo el mundo.

El tema, que sonará en títulos de crédito de la película en España y en los países latinoamericanos, se ha escrito especialmente para la ocasión al igual que el resto de las piezas que componen esta banda sonora y que cuenta con la participación de artistas internacionales como The National, Antony And The Johnsons, The Weeknd, Lorde, la legendaria Patti Smith o Coldplay, cuyo tema Atlas fue número 1 en iTunes en más de 50 países.

'Los Juegos del Hambre: En Llamas' se estrena en España el próximo 22 de noviembre. Protagonizada por la actriz de moda en Hollywood Jennifer Lawrence, ganadora de un Oscar, la nueva entrega de la saga continua la línea épica que ha encandilado a millones de espectadores en todo el mundo.

