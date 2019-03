Un dios del trueno que sabe "un poquito" de español

Un dios de otro mundo desterrado entre los mortales por un grave pecado: la soberbia.

"Él siempre ha tenido éxito, -explica el actor Chris Hemsworth- es arrogante pero cuando le arrebatan sus poderes, su martillo, se hace preguntas sobre lo que es un verdadero héroe". Para llevar a Thor al buen camino y de paso salvar nuestro planeta allí estará Natalie Portman.

Con temas tan shakespirianos como la fidelidad al padre, traición del hermano, para esta aventura nadie mejor que un experto en llevar al autor británico al cine que Kenneth Branagh. "Stan Lee y Shakespeare tienen mucho en común, Thor podría ser uno de los príncipes de las obras de Shakespeare".

Turno para las anécdotas. Hemsworth se preparó demasiado..." Me pasaba seis y siete días a la semana en el gimnasio, y al probarme el traje me quedó apretado, así que tuve que correr para adelgazar".

¿Cómo se pasa de ser casi desconocido a que hagan incluso juguetes con su cara? "Es surrealista, en particular un muñeco, que es clavado a mí. Me encanta". Y por último, dado su nuevo estado civil ¿ha mejorado su español? "Mi mujer me ha intentado enseñar algo estos meses, debería saber más, pero hemos estado muy ocupados así que...un poquito" dice en Español Hemsworth. Thor se estrena en España el 29 de abril.