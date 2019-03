¿Cuántas personas podrían seguir un acto de brutalidad en Internet?

El director Óscar Rojo bucea en el lado oscuro de internet en su ópera prima, 'Brutalbox', una parábola con moraleja que lleva a reflexionar -con muy pocos medios y actores y actrices debutantes- sobre los motivos que llevan a los internautas a buscar sexo y violencia en la red.

La película abre interrogantes que no quedan del todo resueltos y no es sino al final cuando todo se ordena y las escenas y vídeos que han ido salpicando el metraje acaban encontrando un sentido.

Comienza con una toma "fuerte": ante la desesperación de no lograr un trabajo, un hombre se corta un dedo en directo mientras enfoca con su webcam, y amenaza con seguir mutilándose si alguien no le saca del paro. Y luego, se corta otro.

Sin embargo, la oportunidad aparece con la curiosidad de los internautas y la decisión de crear su propia web, un producto de éxito que despierta el interés de una opaca multinacional que se enriquece con el tráfico de imágenes extremas.

"Hace unos años vi un vídeo en el que un chico le daba una paliza a una pareja mientras otro lo grababa con el teléfono, y ese vídeo tuvo cientos de miles de visitas en internet; me empecé a preguntar quién estaba detrás, porque no me pareció normal, y ahí comenzó el guión", ha explicado el director y publicita, Óscar Rojo.

También guionista de la cinta, junto a Ricardo de Santiago, y protagonista principal, Rojo ha comentado lo difícil que es hacer hueco a una película como esta -rodada con varias webcam y una sola cámara, donde todo el mundo debuta, desde la productora, Cristina Gallo, a los actores-, y que "tenga cabida en la era de las superproducciones, el 3D y las trilogías".

Aunque las escenas más macabras se han camuflado, los temas de los vídeos que se cuelgan en 'Brutalbox' son tremendos: palizas y peleas, de las que se encarga un sádico chico de barrio, 'El taxista', sexo robado o la muerte en directo de una chica que deja de comer por venganza contra sus padres.

Seleccionada por el festival de Málaga y, posteriormente, en el de Montreal, en la categoría de ópera prima, 'Brutalbox' se estrena el próximo viernes en cines de toda España.