'Cincuenta sombras de Grey' se estrenará en la gran pantalla en el verano de 2014

En una entrevista concedida a 'The Hollywood Reporter', el presidente de Universal, Adan Folgenson, ha asegurado que la adaptación de la novela 'Cincuenta sombras de Grey' al cine es la prioridad absoluta en el estudio y que esperan que la cinta pueda ver la luz en el verano de 2014.



El presidente de Universal ha dejado claro que no quieren acelerar demasiado el proceso de grabación de la cinta porque según sus palabras no cree que E.L. James "tuviera interés alguno en ir a un estudio donde la producción de su obra se hiciera deprisa y corriendo”. “No creo que la realización de las dos siguientes partes de la trilogía se hubieran beneficiado de esta estrategia de hacer todo corriendo. Y sé que esta adaptación puede crear controversia para los fans de los libros, pero es nuestra principal prioridad”, ha dicho Adan Folgenson.

Las novelas de E.L. James se convirtieron en un 'boom' literario y social y 5,3 millones de lectores en el Reino Unido y casi 20 millones en todo el mundo se han rendido a la magia de Christian Grey y sus encuentros sexuales con la inexperta Ana. Los otros dos libros de esa saga, "Cincuenta sombras más oscuras", y "Cincuenta sombras liberadas" han vendido, 3,6 y 3,2 millones de copias respectivamente, según datos de la editorial Cornerstone Publishing, que forma parte de Random House.



Adan Folgenson ha desmentido que Angelina Jolie vaya a ser la directora de la película. "Trabajamos con ella en un proyecto diferente, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero sí que hemos tenido reuniones muy interesantes con directores muy serios y con talento", ha asegurado el magnate del cine. El secreto mejor guardado de la saga es el nombre del actor que encarnará al deseado Christian Grey.