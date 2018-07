Los 'bombos' de Cameron Diaz y Jennifer López contra el carisma de Ricardo Darín

'Qué hacer cuando estás esperando' a tu primer hijo

Para la adaptación al cine del libro sobre embarazo más vendido del mundo, 'Qué esperar cuando estás esperando', el director Kirk Jones ha querido contar con un reparto plagado de nombres conocidos de Hollywood, encabezados por Cameron Díaz, Dennis Quaid, Jennifer López y Chris Rock. Esta comedia romántica cuenta la historia de cuatro parejas, sus miedos y quebraderos de cabeza ante el inminente reto que se les plantea: ser padres.

>> 'Qué esperar cuando estás esperando' te regala dos packs de belleza

>> IR AL ESPECIAL

'Elefante blanco', religión y fe muy terrenales

Este drama hispano-argentino dirigido por Pablo Trapero cuenta la historia de dos curas amigos, interpretados por Ricardo Darín y Jérémie Rénier, cuya implicación social en una barriada marginal de Buenos Aires les costará el enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica y los poderes gubernamentales. Junto a los dos pastores, completa el trío protagonista la actriz Martina Gusman, que les ayudará a defender a los vecinos del barrio de la corrupción y la violencia.

>> Derroche de pasión en el primer clip de 'Elefante Blanco'

>> IR AL ESPECIAL

Una maldición desternillante en 'Lobos de Arga'

La pequeña localidad gallega de Arga se convierte en foco de una centenaria maldición en 'Lobos de Arga', una comedia negra de terror dirigida y escrita por Juan Martínez Moreno, y protagonizada por Carlos Areces, Gorka Otxoa y Secun de la Rosa, que ya pasó antes por el último festival de Sitges. Areces interpreta a un escritor fracasado y el último descendiente varón de los Marino, familia de este pequeño pueblo del norte sobre la que recayó una maldición licántropa en 1910. Acude a Arga con la intención de que sea nombrado hijo adoptivo de la localidad, sin saber que sus vecinos planean su sacrificio para acabar con la plaga de hombres lobo que atesta la localidad desde entonces.

VER FICHA

'El pacto' de Nicolas Cage le convierte en un asesino

La acción llega con 'El pacto', un "thriller" protagonizado por Nicolas Cage, que ya empieza a ser un habitual de este género, metido en la piel de marido perfecto corrompido por el odio, y Guy Pearce en el de asesino elegante sin escrúpulos. Roger Donaldson dirige esta cinta que cuenta la historia de un matrimonio modelo, formado por Cage y la actriz January Jones, que ve su felicidad hecha añicos cuando ella es brutalmente agredida. Entonces aparece el personaje de Guy Pierce, que le ofrecerá a Cage la posibilidad de vengar a su mujer, a cambio de un pacto que le atará irremediablemente a una organización clandestina de sicarios.

VER FICHA

'Los nombres del amor', cuando los sentimientos pueden con todo

La representante gala de la semana es 'Los nombres del amor', una comedia romántica dirigida por Michel Leclerc que supone la reivindicación del amor como la fuerza más poderosa que une a las personas, por encima de diferencias sociales, religiosas y raciales. La historia de dos personas totalmente opuestas, interpretadas por Jacques Gamblin y Sara Forestier, que acaban enamorándose irremediablemente fue galardonada con tres Premios César, incluyendo el de Mejor Guión y Mejor Actriz, y participó en la sección oficial del Festival de Cannes.

VER FICHA

'The swell season', lo difícil de complementar amor y fama

Quienes lograran el Óscar a la mejor canción por 'Falling Slowly' de la banda sonora de la película 'Once', Glen Hansard y Markéta Irglová, protagonizan el documental musical "The Swell Season", una cinta que se adentra en la historia de amor que surgió entre ambos músicos tras el rodaje del oscarizado film, y las dificultades que entrañó ese reconocimiento. Nick August-Perna, Chris Dapkins, Carlo Mirabella-Davis son los directores de este documental rodado en blanco y negro de factura estadounidense, irlandesa y checa que ya se vio en el festival Tribeca y el de Silverdocs.

VER FICHA

Sacha Baron Cohen se ríe del absolutismo en 'El dictador'

El siempre polémico Sacha Baron Cohen se mete esta vez en la piel del almirante Haffaz Aladeen en 'El dictador', un líder absolutista norteafricano radicalmente contrario a la cultura occidental que hará todo lo posible para que la democracia no llegue a su país, la República de Wadiya. En definitiva, la parodia de un Gadafi cualquiera que, a través de sus peripecias, hace una radiografía ácida y políticamente incorrecta de la hipocresía del mundo de las relaciones diplomáticas y de la sociedad actual, y en la que ni siquiera se libra el delicado tema del 11-S. Bajo las órdenes de Larry Charles, junto a Baron Cohen completan el reparto Anna Faris y Ben Kingsley, incluyendo un "cameo" de Megan Fox.

VER FICHA