Bin Laden y el 'hombre del saco' lideran la primera cartelera del año

EEUU encontró a Bin Laden en 'La noche más oscura'

'La noche más oscura' resume en dos horas escasas una década de operaciones destinadas a la captura de unos de los hombres más buscados de la historia, Osama Bin Laden, sacando a la luz detalles hasta ahora secretos, y que culminaron con la muerte del líder de Al Qaeda el 2 de mayo de 2011 en Abottabbad (Pakistán).

El título original, 'Zero dark thirty' (literalmente "cero oscuro treinta"), proviene del lenguaje militar y hace referencia a la hora en que un grupo de soldados de operaciones especiales de la Marina estadounidense se adentró en la residencia donde Bin Laden estaba escondido y acabó con su vida. La realizadora Kathryn Bigelow dirige esta producción que por momentos es una pieza periodística y está protagonizada por Jessica Chastain, como la joven agente de la CIA Maya, Mark Strong y Joel Edgerton.

'El hombre de las sombras', o el del saco algo más misterioso

Jessica Biel protagoniza 'El hombre de las sombras', un thriller que moderniza la figura del archiconocido hombre del saco, añadiéndole dosis de violencia y misterio, dirigido por Pascal Laugier.

Hasta ahora el hijo de Biel había escapado de las garras de este misterioso personaje que tiene atemorizado al pequeño pueblo en el que viven. Hasta que finalmente desaparece, lo que lleva a la protagonista a emprender una búsqueda sin descanso en el que los enigmas sin respuesta y el terror de sus paisanos no se lo pondrán fácil.

'The Master', creer en algo para encontrarse

El nominado a los Óscar Paul Thomas Anderson ('Pozos de ambición') dirige 'The Master', la historia de un hombre a la deriva y sumido en una profunda crisis de identidad que ve su salvación en una nueva doctrina que pregona un carismático líder.

Joaquin Phoenix, como salvado, y Philip Seymour Hoffman, como salvador, interpretan los papeles protagonistas de este drama ambientado en la América de la posguerra, premiada en el festival de Venecia en su dirección y con la Copa Volpi para a la mejor interpretación masculina, concedida ex aequo a sus dos protagonistas.

'The Master' supone el regreso a la pantalla del camaleónico Joaquin Phoenix, tras el falso documental 'I'm still here' (2010), que narraba su supuesto retiro de la interpretación para convertirse en estrella de hip hop.

Kirsten Dunst saca su lado salvaje en 'Despedida de Soltera'

Quien fuera la dulce novia de Spiderman, Kirsten Dunst, se pone al frente de un grupo de alocadas amigas en 'Despedida de soltera', una comedia no al uso sobre las últimas horas, fiesta incluida, en la vida de la novia antes del matrimonio, dirigida por Leslye Headland.

Dunst, junto a Isla Fisher y Lizzy Caplan son tres damas de honor que, contradiciendo la voluntad de su amiga y futura novia, deciden organizar una salvaje fiesta de despedida de soltera para la que reunirán a su antigua pandilla del instituto, provocando un desmadre que tendrá consecuencias permanentes en sus vidas.

'Así somos', cuando el pasado dirige el presente

Coincidiendo con estas fechas de reencuentros familiares, llega a las pantallas 'Así somos', un drama dirigido por Alex Kurtzman entorno a las a menudo complejas relaciones parentales.

Chris Pine ('Star Trek XI') da vida a Sam, un empresario que regresa a su hogar para darle su último adiós a su padre fallecido, y cumplir el sueño de aquel de recuperar a su distanciada familia. Un cometido que le descubrirá la existencia de una hermana, interpretada por Elizabeth Banks, cambiando su forma de entender las relaciones personales. Completan el reparto Elizabeth Banks (Frankie), Olivia Wilde y Michelle Pfeiffer.

'Cirque de Soleil'. Mundos Lejanos', magia circense

El espectáculo que brinda el afamado Cirque du soleil llega por primera vez a la gran pantalla de una forma muy distinta a la que permite un escenario. Andrew Adamson ('Las crónicas de Narnia') escribe y dirige esta producción en la que también ha dejado su característica huella James Cameron, para sumergir al espectador en la magia de esta compañía circense y convertirle en otro de sus artistas.