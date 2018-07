La belleza de Elsa Pataky llega 'a todo gas' para enfrentarse al todopoderoso 'Thor'

El superhéroe del martillo regresa a la tierra en ‘Thor’

Los superhéroes del cómic regresan a las pantallas de la mano de Thor, uno de los clásicos de Marvel, al que da vida Chris Hemsworth en está adaptación cinematográfica dirigida por Kenneth Branagh y en la que también participan Anthony Hopkins, que interpreta a Odín, Natalie Portman, en el papel de Jane Foster, y Kat Dennings.

La acción es el ingrediente principal de esta cinta en la que Thor, siempre acompañado del martillo, es castigado por su arrogancia y obligado a vivir en la Tierra, donde tendrá que hacer uso de todas sus dotes como superhéroe para hacer frente a la invasión de los Gigantes de Hielo.

Velocidad y adrenalina en ‘Fast and furious 5’

La popular saga ‘Fast and Furious’ promete no defraudar a sus seguidores con una nueva entrega en la que las persecuciones y los tiroteos se trasladan a Río de Janeiro, donde el ex policía Brian O'Conner y el ex recluso Dom Toretto se enfrentarán a un empresario corrupto mientras huyen del agente federal Luke Hobbs.

Dirigida por Justin Lin, esta película está protagonizada por Paul Walker, presente en cuatro de las cinco cintas, y Vin Diesel, que regresa a la saga por tercera vez como Dom Toretto. Junto a ellos Dwayne Johnson, Jordana Brewster y la española Elsa Pataky, que interpreta el papel de Elena, una policía brasileña.

Montxo Armendáriz regresa a las pantallas con ‘No tengas miedo’

Montxo Armendáriz, director de, entre otras películas, ‘Secretos del Corazón’ e ‘Historias del Kronen’, presenta ahora ‘No tengas miedo’, un filme protagonizado por la popular actriz de series de televisión Michelle Jenner, en el papel de Silvia, a la que acompañan Lluís Homar y Belén Rueda, que interpretan a sus padres.

Una joven de apenas 25 años marcada por el acoso físico y psicológico de su propio padre, decide enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones que todavía le unen a su difícil infancia. En su lucha contra la adversidad y su paso a la edad adulta tendrá que enfrentarse contra sí misma y aprender a controlar sus miedos.

‘Tokio blues’, Murakami adaptado por el vietnamita Anh Hung Tran

Basada en el best-seller homónimo de Haruki Murakami, 'Tokio Blues' traslada al espectador a la juventud de Toru Watanabe, un estudiante del Tokio de finales de los 60 que se enfrenta a la traumática muerte de su mejor amigo de la adolescencia y al internamiento en un centro de salud mental de Naoko, el amor que ambos compartieron.

Dirigida por el vietnamita Anh Hung Tran, responsable de películas como ‘El olor de la papaya verde’ y ‘Cyclo’, esta producción japonesa está protagonizada por Kenichi Matsuyama, como Toru Watanabe, Rinko Kikuchi, que interpreta a Naoko, y Kiko Mizuhara en el papel de Midori.

Affleck, Lee jones y Cooper, parados en ‘The company men’

El director y guionista John Wells presenta su nueva película, ‘The Company Men’, un drama protagonizado por Ben Affleck en el papel de Bobby Walker, Tommy Lee Jones, como Gene McClary, y Chris Cooper, que interpreta a Phil Woodward.

La historia gira entorno a dos temas de enorme actualidad: el desempleo y las políticas de reducción de personal. Los protagonistas pasan de vivir el sueño americano: un gran trabajo, una familia unida y todos los lujos deseados, a enfrentarse a su nuevo y complicado día a día como parados.

Una vida dedicada a los chimpancés en ‘El viaje de Jane’

El director Lorenz Knauer presenta a través de este documental la vida de Jane Goowall, primitóloga y naturista británica de 76 años, famosa por inspirar la cinta ‘Gorilas en la niebla’ y por protagonizar varios documentales y películas sobre sus estudios, como ‘El viaje de Jane’ o ‘Jane Goodall: My life with the Chimpanzees’.

En esta nueva entrega, el espectador viajará hasta África con esta defensora de los derechos de los animales, donde vive rodeada de chimpancés. También la acompañará en sus innumerables viajes alrededor del mundo dedicados a divulgar su mensaje de esperanza y ecologismo a las generaciones futuras.

Cuatro recién nacidos de cuatro países distintos en ‘Bebés’

Mostrar el nacimiento y los primeros meses de vida de cuatro bebés de países muy diferentes es el principal objetivo del documental francés ‘Bebés’, dirigido por el cineasta Thomas Balmès, que captura algunos de los momentos únicos y universales de los primeros momentos de la vida humana.

Los niños elegidos son: Ponijao, que vive con su familia cerca de Opuwo, en Namibia; Bayarjargal, un recién nacido de Mongolia; Mari, una niña japonesa que reside en Tokio; y Hattie, procedente de San Francisco, Estados Unidos.

‘La marca del ángel’, el nuevo filme del francés Safy Nebbou

El director francés Safy Nebbou, responsable de películas como ‘L'autre Dumas’, en la que Gérard Depardieu da vida al escritor de ‘Los tres mosqueteros’, regresa en ‘La marca del ángel’ acompañado de Catherine Frost, Sandrine Bonnaire y Wladimir Yordanoff.

Elsa, una mujer de mediana edad, recién divorciada y a cargo de su único hijo, Thomas, comenzará a ser atormentada por la existencia de una misteriosa niña de siete años a la que conoce en una fiesta de cumpleaños, cambiando su vida y la de sus padres para siempre.

Sexo, dolor y pasión en la premiada cinta mexicana ‘Año bisiesto’

Sentimientos como el placer, el dolor y el amor se entremezclan en la nueva cinta mexicana del director Michael Rowe, que viene avalada por la obtención de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes de 2010, y está protagonizada por Mónica del Carmen, en el papel de Laura, y Gustavo Sánchez Parra, que interpreta a Arturo.

La película gira entorno a la historia de amor que viven Laura, una periodista soltera de 25 años, y Arturo, al que conoce después de una larga lista de relaciones frustradas y con el que vivirá una relación intensa, apasionada y sexual, antes de que reaparezcan los fantasmas del pasado de Laura.

