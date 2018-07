'Amanecer Parte 1', el principio del fin ya está en los cines

Cuarta entrega de la saga Crepúsculo: 'Amanecer (Parte 1)'

La taquillera saga de vampiros estrena su cuarta entrega, que vuelve a estar protagonizada por los jóvenes actores Kristen Stewart, en el papel de Bella Swan; Robert Pattinson, como Edward Cullen; y Taylor Lautner, que se mete en la piel de Jacob Black. Amor, amistad sin límites, sacrificio o aceptación son algunos de los valores que caracterizan este filme dirigido por el oscarizado Bill Condon, que muestra los hechos que se suceden ante el inminente nacimiento de la primera hija de Bella y Edward, que conllevará una sorprendente consecuencia para Jacob Black.

Robert de Niro, Clive Owen y Jason Statham en 'Asesinos de élite'

Un reparto de lujo compuesto por Robert de Niro, Clive Owen y Jason Statham protagoniza este thriller de acción basado en la novela "The fear men", de Ranulph Fiennes, que ha sido dirigido por el irlandés Gary McKendry, quien da al salto a la gran pantalla con esta producción. La historia gira entorno a Danny (Stathaman), un exagente de operaciones especiales que lidera un equipo de agentes de élite dispuesto a rescatar a su antiguo mentor, Hunter (De Niro), un propósito que se verá obstaculizado por un grupo de militares dirigido por Spike (Clive Owen).

'Un dios salvaje', el regreso de Polanski tras su arresto

El director polaco Roman Polanski escribió el guión de esta comedia dramática, adaptación de la obra teatral de Yasmina Reza, mientras permanecía bajo arresto domiciliario. Kate Winslet, Jodie Foster y Christoph Waltz, encabezan un reparto lleno de estrellas oscarizadas. Una pelea de niños motiva el encuentro de dos parejas: los padres del agredido y los del agresor, que tratarán de solucionar un problema que se complicará cuando salgan a la luz sus ridículas contradicciones y grotescos prejuicios sociales.

Pilar López de Ayala protagoniza 'Medianeras'

'Medianeras' es la ópera prima del director argentino Gustavo Taretto, que ha contado con Pilar López de Ayala ('Lope' o 'Alatriste') y Javier Drolas ('El mural' o 'Lo nuestro no funciona') para dar vida a los protagonistas de este drama. Aunque son el uno para el otro, viven en la misma manzana de Buenos Aires y recorren a diario las mismas calles, Mariana (Pilar López de Ayala) y Martín (Drolas) son dos perfectos desconocidos que intentan rehacer sus vidas sin saber que tienen muy cerca lo que necesitan.

Cine religioso de la mano de 'Duns Scoto'

Premiada como mejor película en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu, 'Duns Scoto' narra la vida y enseñanzas del fraile franciscano Juan Duns Scoto, que ofreció la explicación teológica de la Inmaculada Concepción de María quinientos años antes de que fuese proclamada dogma de fe de la Iglesia católica. Adriano Braidotti da vida al religioso en este drama histórico realizado por Fernando Muraca, quien también ha contado con las actuaciones de Raffaele Proietti, como fray Francisco; Alessandro Chini, que interpreta a fray Guillermo; y Emanuele Maria Gaboni, como Juan Scoto de niño.



'Carne cruda', canibalismo para domingueros

La película narra en clave de comedia las aventuras y desventuras de un grupo de veinteañeros que deciden pasar un fin de semana en el campo. Allí caerán en las redes de una secta de caníbales, que despertará sus más bajos instintos en busca de su nuevo alimento favorito, los humanos. Escrito y dirigido por Tirso Calero, responsable de numerosos capítulos de la serie 'Amar en tiempos revueltos', este filme cuenta con las interpretaciones de Alejandro Tous ('Cuestión de sexo') y Canco Rodríguez ('Fuga de cerebros 2'), a quienes acompañan, entre otros, Nacho Vigalondo, Rebeca Valls o Máximo Valverde.





José Luis García Sánchez presenta 'Los muertos no se tocan, nene'

Estrenada en el Sevilla Festival de Cine Europeo, 'Los muertos no se tocan, nene', es la nueva película del director José Luis García Sánchez, basada en la novela homónima del desaparecido guionista y escritor Rafael Azcona. Con esta cinta, protagonizada por Airas Bispo, Silvia Marsó y Carlos Iglesias, se cierra la trilogía iniciada en 1959 con 'El cochecito' y 'El pisito', rodadas por el cineasta italiano Marco Ferreri y el propio Azcona. 'Los muertos no se tocan, nene' recorrerá las salas de España como si de un montaje teatral se tratase, comenzando por Andalucía. Los cines madrileños y catalanes tendrán que esperar hasta el 23 de diciembre para conocer la historia de Fabianito, de 14 años, que descubre el amor en un lugar nada habitual, el velatorio de su bisabuelo logroñés, un hombre que gastó todos los ahorros de su vida en comprarse una televisión.





Fantasía infantil en 'Winx 3D: La aventura mágica'

Segunda parte de las aventuras inspiradas en la popular serie animada de televisión 'Winx Club', que, tanto en la pequeña como en la gran pantalla está dirigida por el italiano Iginio Straffi. La joven hada Bloom vive el mejor momento de su vida: ha encontrado a sus padres y el apuesto Sky le acaba de pedir matrimonio. Mientras tanto, su grupo de amigas, las Winx, se enfrentan en la escuela de hadas a las brujas ancestrales, a las que tendrán que enfrentarse tras perder sus poderes.

Animación para toda la familia con 'Pánico en la granja'

Galardonada en 2009 con el premio a mejor película de animación del Festival de Sitges, 'Pánico en la granja' se trata de una coproducción europea para todos los públicos grabada con la técnica del 'stop motion' y dirigida por Stéphane Aubier y Vicent Patar. Divertidos, aventureros, alocados, así son los protagonistas de este filme, Indio, Cowboy y Caballo, quienes iniciarán un extravagante viaje que les llevará desde las estepas nevadas hasta el centro de la tierra, encontrándose por el camino con personajes nada comunes.

