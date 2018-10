John Krasinski revela que interpretó dos papeles en 'Un lugar tranquilo' y nadie se había dado cuenta del segundo

John Krasinski lo hizo prácticamente todo en 'Un lugar tranquilo'. El conocido actor coescribió el guión y dirigió la película, pero no teníamos ni idea de que había interpretado a más de un personaje en uno de los últimos éxitos del cine de terror.

Como sabrás, 'Un lugar tranquilo' nos cuenta la historia de una familia amenazada por unos extraterrestres extremadamente sensibles al sonido que 'cazan' a los humanos guiándose por cualquier ruido que produzcan.

Esta semana Krasinski ha acudido al programa de Jimmy Kimmel para hablar sobre su nuevo proyecto, la serie 'Jack Ryan', donde ha revelado el secreto que llevaba guardando meses: también realizó la captura de movimiento para los alienígenas.

"Nadie lo sabía porque lo he mantenido en secreto", ha asegurado. Krasinki también ha explicado que hacer él mismo la captura de movimiento de las criaturas no estaba entre sus planes, pero que en una reunión con Industrial Light and Magic demistró que estaba sobradamente preparado.

"Les dije 'bueno, creo que van a gatear así' y ellos me dijeron "¿oye, y por que no te pones el traje y lo haces?' así que acepté". "Después me hicieron fotos y pensé que estaba haciendo un cásting para 'El Rey León. El nivel de compromiso fue muy alto".