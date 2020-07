Jada Pinkett-Smith y Will Smith han roto su silencio sobre las afirmaciones de August Alsina de que tuvo una relación romántica con Jada durante años, y Will no solo estuvo de acuerdo, sino que les dio su bendición.

Ya en 2013, Jada abordó los rumores de un matrimonio abierto y dijo: "Haz lo que quieras siempre y cuando seas capaz de mirarte al espejo por las mañanas y estar bien contigo mismo. Pienso de esta manera porque al fin y al cabo, Will es una persona independiente a mí. Yo estoy aquí como su compañera, pero él es su propia persona. Él tiene que decidir quién quiere ser y yo no puedo tomar esa decisión por él. Y esto funciona de la misma manera conmigo", donde manifestaba la relación madura que tienen ambos.

Las declaraciones continuas que hace la pareja sobre como entienden ellos el matrimonio, no ayudan a apaciguar los numerosos rumores de infidelidad que llevan arrastrando durante años, ahora los de August Alsina.

El cantante recientemente sacó a la luz la supuesta relación que había tenido con Jada con el consentimiento de Will Smith, y también habló del tipo de matrimonio que lleva la pareja. Unas declaraciones que Jada ha negado.

Will Smith ahora ha roto su silencio con unas tajantes palabras refiriéndose a los rumores que puedes ver en el vídeo de la noticia.

