Un profesor fan de 'Harry Potter' se pasa el verano convirtiendo su clase en Hogwarts y queremos volver a estudiar

Kyle Hubler acaba de ser coronado el mejor profesor del mundo muggle por la sorpresa que ha preparado a sus alumnos. Al enseñar a niños de 12 y 13 años, sabe que uno de los temas favoritos de la clase es 'Harry Potter', y resulta que también el suyo.

Cuando Kyle supo que iban a trasladarle a una nueva clase para el curso que empieza, decidió personalizarla con la magia de 'Harry Potter' con una originalidad increíble.

'Bienvenidos a Hogwarts', reza su pizarra en el marco de una pared de ladrillo que recuerda al mítico castillo, junto a otros elementos de la saga como los escudos de las casas, objetos mágicos de la película como el Sombrero Seleccionador, varitas de todos los protagonistas y muchos más detalles que convierten su clase en un oasis potterhead.

"Me encanta 'Harry Potter' por el impacto que tuvo en mí cuando era niño. A veces crecer puede ser duro y cuando sentía que era raro o no encajaba, los libros me ayudaron a escapar y sentir que era parte de algo", ha declarado Hubler al Huffington Post.

"Las lecciones de la historia sobre aceptación, lealtad e integridad se me quedaron para siempre, y tienen mucho de la filosofía con la que intento abordar mi enseñanza y mi interacción con mis alumnos".

¿Dónde hay que matricularse?