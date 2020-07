A causa de la crisis del coronavirus, los sectores culturales han tenido que innovar para seguir entreteniendo a sus seguidores de manera online. Un ejemplo de esto es la lectura de los libros de 'Harry Potter' escritos por J.K. Rowling bajo el nombre de 'Harry Potter At Home'.

Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por los fans y ha contado con la presencia de actores de la saga como Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne o Bonnie Wright. Y también con fans de la historia como Olivia Colman o David Beckham.

Los últimos en incorporarse ha sido la familia Malfoy. Ellos han sido los encargados de la lectura del capítulo 14 de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal, Norberto el Ridgeback Noruego'.

En su presentación, el actor Tom Felton ha empezado diciendo "Hola, mi nombre es Emma Watson y yo interpreto a Hagrid en las películas de Harry Potter". Los fans se han podido dar cuenta la ironía con la que Felton ha jugado. Él, como podemos ver, no se llama Emma Watson, pero estamos seguro de que no se puede quitar a su compañera de reparto de la cabeza y por eso ha decidido usar su nombre. La interprete que dio vida en la saga a Hermione Granger es una gran amiga del actor desde que se conocieran en la infancia en el rodaje de la primera película.

A lo largo de estos años se ha rumoreado mucho sobre si podría haber una relación entre los dos actores, sobre todo después de que Watson confirmara que Felton su primer gran amor tras coincidir en el rodaje de la saga. No sabemos si esto sucederá algún día pero lo que está claro es que son grandes amigos y con este guiño Tom demuestra que siempre tiene presente a Emma.

Como sabrás Felton no interpreta a Hagrid. El encargado de encarnar al semigigante es el actor Robbie Coltrane. Felton da vida en las películas a Draco Malfoy, compañero de escuela y antagonista de Harry Potter, perteneciente a la casa Slytherin.

En la lectura del libro también se encontraban los actores que interpretan al padre y madre de Draco, Jason Isaacs y Helen McCrory. El padre de Draco, Lucius Malfoy, es también un mago muy relevante en el universo de Hogwarts. Uno de sus famosos tesoros es una reliquia familiar heredada conocida por sus fans como el bastón de Lucius Malfoy. Se trata de un bastón de color negro que tiene situada en la parte superior la cabeza de una serpiente plateada con ojos de color verde esmeralda, símbolo de la casa Slytherin.

Durante el vídeo de presentación de los actores podemos ver a Jason Isaacs mostrar que ahora el bastón está bajo su dominio: "Pero no he venido solo. He traído a mi pequeño amigo, él es un gran fan. Así que tú te sientas ahí y pórtate bien", ha dicho Isaacs dirigiéndose al bastón mientras lo dejaba en segundo plano.

