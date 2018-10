El 'terrorífico' motivo por el que Rupert Grint ha confesado que quiso abandonar 'Harry Potter'

J.K. Rowling acaba de revelar el significado oculto del Quidditch después de 20 años

A través de la saga de 'Harry Potter' sus tres protagonistas infantiles, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, alcanzaron la fama mundial cuando solo eran unos niños. Una experiencia que puede ser bastante difícil de gestionar cuando eres tan pequeño.

Algo que le pasó a Rupert Grint, daba vida a Ron Weasley, quien acaba de confesar en una entrevista para 'The Independent' que estuvo a punto de abandonar su personaje después de rodar 'El cáliz de fuego'.

"Acababa de terminar la educación secundaria y pensé: ‘¿Realmente quiero seguir haciendo esto?", plantea así el actor el problema al que se enfrentó en aquella época.

Y es que, Grint no llevó bien el hecho de ser tan famoso y no poder hacer cosas cotidianas: "Es un gran sacrificio. Tú das por hecho tu anonimato, haces cosas normales, sales… Y todo se convirtió en algo muy diferente y un poco terrorífico. Había momentos en que pensaba: 'No puedo más'".

El intérprete confiesa además que no recuerda su vida antes de la fama debido a lo joven que era cuando empezó a interpretar a Ron en el cine: "Es algo parecido a tener una personalidad doble. A veces puede resultar un poco inhumano, que haya gente sacándote fotos cada vez que sales a la calle, aunque esa es mi vida. No puedo recordar nada de cómo era antes... Es raro, pero de alguna manera acabas acostumbrándote y se convierte en lo normal. Te adaptas".

Aunque atravesar por este proceso ha tenido sus consecuencias sobre todo por el hecho de que vivió una vida muy adulta cuando era un niño: "No siento que tenga 30 años, en absoluto. La verdad es que mantengo una relación muy extraña con eso de la edad debido a esa etapa de mi vida en 'Potter'. Es raro...", admitía Rupert.

Aclarando, además, cómo pudo lidiar con este tema en su juventud. "Siempre estábamos rodeados de adultos, absorbiendo su sentido del humor y observándoles como referentes. Recuerdo que en las pocas veces que regresé al colegio para hacer exámenes me daba la impresión de que estaba desconectado de mis compañeros. Ya no teníamos nada en común, lo cual puede contribuir a que te aísles. Creo que por eso éramos como una familia en el set de rodaje, estábamos muy unidos. Cuando formas parte de algo así, no te paras a pensar demasiado en todas esas otras cosas", termina diciendo el actor.