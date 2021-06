La saga 'Animales Fantásticos' está en peligro según rumores y podría terminar con la tercera película

El universo 'Harry Potter' es uno de los más populares del mundo y su relevancia parece no menguar con los años.

Gracias a ello después de la saga mágica original se comenzó una nueva historia creada por J.K. Rowling, 'Animales Fantásticos'. Los planes para esta nueva saga, que ya ha estrenado sus dos primeras entregas, era tener 5 películas en total.

No obstante, los problemas con la tercera parte podrían haber cambiado las cosas. 'Animales Fantásticos 3' se ha visto afectada por cambios en el guion, retrasos en el rodaje, la controversia con J.K. Rowling, el estallido de la pandemia, y sobre todo la polémica con Johnny Depp.

El actor daba vida al villano de la saga, Gellert Grindelwald, y su salida tras perder el juicio por difamación en la batalla legal con su exmujer Amber Heard fue un duro golpe para las películas.

Mads Mikkelsen ha sido el actor elegido para sustituirle, pero no se saben muchos más detalles del rodaje que continúa en marcha.

Ahora una fuente interna, según recoge We Got This Covered, asegura que 'Animales Fantásticos 3' tiene "grandes problemas" y que el futuro de la saga está en juego.

Daniel Richtman declara que incluso hay conversaciones para destinar su estreno directo a HBO Max y que podría ser la última película de 'Animales Fantásticos' sin completar las 5 que la creadora tenía planeadas en un principio. Aunque por supuesto nada de esto es oficial.

¿Nuevos proyectos de 'Harry Potter'?

Pero no todo van a ser malas noticias, y es que aún tenemos Universo Potter para rato. Según indicaron los responsables de HBO Max, conversaciones para crear un nuevo proyecto están teniendo lugar, posiblemente en forma de serie.

Aún no hay nada cerrado ni será inmediato, pero un posible regreso al mundo mágico con algún nuevo y emocionante proyecto parece estar en el futuro. Estas son las series que nos gustaría ver:

5 historias de 'Harry Potter' que podrían convertirse en la primera serie del mundo mágico: