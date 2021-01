"Pero quién es este": Descubren que Rupert Grint fue reemplazado por un doble en esta escena clave de 'Harry Potter'

En una producción de una envergadura como la de 'Harry Potter' es normal que la magia del cine ayude a veces a crear la magia de Hogwarts. Especialmente en rodajes tan multitudinarios y con tantos factores a tener en cuenta, hay algunos detalles que se le han podido escapar a la saga.

Es el caso de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2'. Gracias a un TikTok de una potterhead los fans están alucinando completamente al haber destapado una escena de suma importancia en la película en la que Ron Weasley, básicamente no es Ron.

No hace falta fijarse mucho para comprobar que efectivamente hay otro pelirrojo con la ropa de Rupert Grint junto a Hermione (Emma Watson).

"¿Quién es este y cómo no me di cuenta antes?", se pregunta la tiktoker y toda la comunidad mágica. Aunque lo cierto es que hay una explicación. No te pierdas detalle en el vídeo de arriba.

