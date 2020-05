"Estaba pensando en poner una sección en mi web sobre las presuntas inspiraciones y lugares de nacimiento de Harry Potter", comienza diciendo al principio del hilo la escritora, que ha aclarado infinidad de informaciones y rumores sobre el origen de su Universo Mágico.

Respecto a la famosa cafetería 'The elefant house' aclara que "llevaba años escribiendo 'Harry Potter' antes de poner un pie en este café, así que no es el lugar de nacimiento, pero escribí allí. ¡así que los dejaremos ir!".

La famosa librería de Oporto en la que presuntamente J.K. Rowling se inspiró para crear Hogwarts también se lleva su parte: "No he estado nunca en esta librería de Oporto ni sabía de su existencia. Es preciosa y desearía haberla visitado, pero no tiene nada que ver con Hogwarts".

La escritora continúa dándonos detalles y habla de un piso que si pudo ser el sitio de nacimiento de Potter: "Este es el verdadero lugar de nacimiento de Harry Potter, si defines 'lugar de nacimiento' como el lugar donde puse la pluma en el papel por primera vez. Tenía alquilada la habitación de un piso sobre lo que entonces era una tienda de deportes. Los primeros ladrillos de Hogwarts se colocaron en un piso en Clapham Junction".

J.K. Rowling va más allá y sigue explicando que si consideras que el nacimiento de Potter es el momento en el que tuvo la primera idea "eso fue en un tren entre Manchester y Londres. Siempre me divierte la idea de que Hogwarts se inspiró directamente en hermosos lugares que vi o visité, pero está muy lejos de la verdad".

La creadora del Universo Mágico no se queda ahí y sigue destapando mentiras, en este caso sobre un edificio de Manchester: "Este edificio está en Manchester y solía ser el Bourneville Hotel (estoy bastante segura de que es este edificio. Podría ser el que está al lado). De todos modos, pasé una sola noche allí en 1991, y cuando me fui a la mañana siguiente, parece que inventé el Quidditch".

¿Otra mentira? El edificio en el que se inspiró para crear Hogwarts: "A veces escucho que Hogwarts se basó en una u otra escuela de Edimburgo, pero eso también es 100% falso. ¡Hogwarts se creó mucho antes de que mis ojos se fijaran en ninguno de ellos!".

No todo iba a ser destrozar sueños, y también insiste en algún rumor que resulta ser cierto, como el del café Nicholson: "¡Esa es verdad! Solía escribir en Nicolsons todo el tiempo. Una vez escribí un capítulo entero allí del tirón y apenas cambié una palabra después. Esos son los días que recuerdas. Creo que Nicolsons ahora es un restaurante chino".

Seguro que te interesa:

El tremendo error en el libro 'Harry Potter y la Orden del Fénix' que solucionaron en la película