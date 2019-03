Rompen una escultura de 'Harry Potter' expuesta en una calle de Madrid y los fans incendian las redes

Han pasado 20 años desde que la primera novela de 'Harry Potter' vio la luz. Los seguidores nunca han perdido el cariño por los alumnos de Hogwarts y, de vez en cuando, tienen su recompensa. 'Harry Potter: The exhibition' llega a España con el objetivo de acercar este universo mágico a todo el mundo, con una exposición en la que se podrá disfrutar de los objetos utilizados durante los rodajes. Los fans podrán vivir la experiencia que nos propuso J.K. Rowling de primera mano. No obstante, no todo el mundo parece tener el mismo cariño por la saga.

Si bien Madrid recibió con entusiasmo cuatro grandes figuras para promocionar la exposición, algunos se han propuesto echar por tierra todo el proyecto. Una de estas figuras, en concreto la réplica de la Nimbus 2000, ha despertado de una forma muy distinta a la de su llegada. El palo de la escoba, partido, muestra el lado más triste de la sociedad y se convierte en una muestra palpable del mal comportamiento de gente que no parece tener respeto por nada.

Muchos usuarios de Twitter se han indignado con la situación, y no es para menos. La exposición está recorriendo todo el mundo y llega el próximo 18 de noviembre. Nosotros pudimos visitarla en exclusiva y grabar un vídeo con un avance.

Un acto así no solo afecta a los fans de la saga, sino a la propia imagen de la ciudad. El comportamiento de unos pocos ha mostrado la peor cara de España y, cuando llega algo con tanta ilusión, se convierte en una vergüenza internacional. Porque, aunque no se sepa quién es el culpable, lo que es seguro es que no se dio un buen uso de la escoba en ningún momento. Escoba en la que todo el mundo se subía para tener su foto sin importar las consecuencias de la misma.