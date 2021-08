La razón por la que los magos de 'Harry Potter' no usan ni Internet ni la tecnología

Todo parece posible en Hogwarts. ¿Será por eso que en 'Harry Potter' no utilizan Internet? Esa es una de las muchas dudas que se han generado y extendido por la comunidad potterhead, donde sigue teorizándose sobre todas las cuestiones que tanto libros como películas dejaron abiertas.

Y es que, si has prestado un poco de atención, habrás notado que en el Mundo Mágico de 'Harry Potter' carecen ya no solo de Internet, algo que nos parece imprescindible ya en nuestras vidas, sino también de la gran parte de la tecnología, por menor que sea. En la famosa escuela de magia, además de solos consultar libros y tener que recurrir a búhos mensajes pero mantenerse en contacto, escriben con plumas de animales. Ni siquiera utilizan bolígrafos. Tampoco bombillas.

Una teoría para todo esto apunta a la electricidad. No poseen electricidad, por eso no son usuarios de de ordenados u otros dispositivos y continúan usando velas. Aquí es cuando se llega a la pregunta de por qué no poseen esa electricidad. La respuesta rápida podría simplemente ser que la electricidad y la magia no son buenas amigas y que la primera interfiere en la segunda.

Pero ante todas estas ideas, la propia autora del fenómeno literario, J.K. Rowling, quiso dejar claro desde la página web oficial, donde escribió que en el mundo que ella creó se puede invocar cualquier objeto con una sola palabra y hablar a través del fuego, lo que hace que "cosas muggles" como Internet no resulten tan emocionantes. Rowling añadió que también está relacionado con razones culturales, puesto que los magos prefieren no relacionarse demasiado con lo que hacen los muggles.

Seguro que te interesa...

Daniel Radcliffe abre la puerta a volver al mundo 'Harry Potter', pero quiere este personaje