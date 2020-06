Durante los tiempos tan inciertos y difíciles que vive el mundo debido a la crisis del coronavirus, J.K. Rowling y el equipo detrás de la página oficial del mundo mágico de 'Harry Potter', Wizarding World, han sorprendido a los fans con varias iniciativas.

Una de las más especiales es la revisión de 'Harry Potter y la piedra filosofal' narrada por importantes figuras y actores del universo mágico. El primero ya nos sorprendió con la vuelta de nada menos que Daniel Radcliffe.

Ahora ha tocado el capítulo 9, 'El duelo a medianoche', y la iniciativa ha reencontrado a Alison Sudol y Dan Fogler.

Los actores de 'Animales Fantásticos' tuvieron que parar el rodaje de la tercera entrega por la pandemia, y lamentablemente su estreno se verá retrasado. Mientras tanto, hemos podido verlos saludarse virtualmente mientras se turnan para leer este especial capítulo.

"He sido un fan de las películas de Harry Potter muchos años, y cuando me convertí en parte del universo me di cuenta de lo especial que es todo. Ahora estoy leyendo los libros a mis hijos todos los días y estaba perfectamente preparado para lanzarme a bordo de este proyecto", asegura Fogler.

"Siempre me ha parecido que los libros y el mundo mágico son enormemente reconfortantes. En tiempos como este, con tanta incertidumbre y aislamiento, estaba muy interesada en formar parte de este proyecto. Espero que le ofrezca un poco de ese sentimiento de confort a todo el que lo necesite", añadía Alison.

