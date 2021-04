Alan Rickman tuvo una brillante carrera como actor veterano que le hizo inolvidable, pero para toda una generación el fallecido intérprete se convirtió en leyenda con su papel de Severus Snape en 'Harry Potter'.

Cinco años han pasado desde la trágica muerte del actor a los 69 años, después de haber mantenido su cáncer de páncreas en privado. Todos sus seres queridos y aquellos con los que trabajó en el mundo del espectáculo han coincidido durante todo este tiempo en historias sobre lo generoso, amable y sabio que era el icónico actor.

Aunque en el caso de los pequeños protagonistas de 'Harry Potter', parece que también coincidían en lo intimidante que el actor podía ser en el set, especialmente caracterizado como Snape. Después de que Tom Felton reconociera que no pudo hablar con Rickman durante años porque le resultaba "aterrador", ahora se ha sincerado Matthew Lewis.

El actor, que interpretó a Neville Longbottom, tuvo una experiencia parecida a Felton con Rickman, aunque finalmente reunió el coraje para hablar con él y resultó en una conmovedora anécdota que seguro no olvidará.

La frustación de Matthew Lewis con Neville

Aunque su paso por 'Harry Potter' le convirtió en una estrella y siempre estará agradecido, el actor ha reconocido en la misma entrevista que hace años que no es Neville Longbottom y es frustrante que parezca que no ha hecho nada desde entonces. "Es como si te dicen, ¿todo ese trabajo que has hecho en estos años? No lo han visto. A nadie le importa", confesaba.

Lewis no ha parado de trabajar y ha participado en proyectos como la película 'Antes de ti' o la serie 'Bluestone 42'. Además, su físico es radicalmente diferente a la caracterización que tenía como su personaje en Hogwarts, y asegura que aún la gente se sigue sorprendiendo.

"Estoy haciendo una serie ahora para la PBS, y muchos titulares son: 'Ya no es Neville Longbottom'. No he sido él en 10 años. He hecho cosas tremendamente diferentes. He estado en dramas que han ganado premios BAFTA", reclama.

Parece que Mathew ha pasado página, aunque siempre guardará un gran cariño a sus años en 'Harry Potter'.

